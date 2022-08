PATTAYA: Wer beim diesjährigen „Pattaya Music Festival“ elektronische Musik vermisst, dem bietet Pasha’s Coffee Cocktail Lounge mit dem „Ibiza Pacha Beats Music Festival“ am Freitag, 19. August 2022 ab 17.00 Uhr eine Alternative.

Groovy T. Foto: Jahner

Die Besucher dürfen sich auf pumpende House- und Techno-Sounds wie in Ibizas legendärem Pasha freuen.

Foto: Jahner

Live an den Decks:

Eddie Pay & Matthew White (Pay & White)

DJ Myles

PatriZe (AH Digital / Proton Radio)

Richard Grey

Groovy T

Wesley Hypes

DJ Knight

DJ V

John Lepore

Foto: Jahner

Don't drink & drive! Pasha's Coffee Cocktail Lounge befindet sich direkt am Eingang der Mike Shopping Mall (Karte) an der Baht-Bus-Route in der Beach Road.

