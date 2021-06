Pressestimmen zum French-Open-Finale Djokovic/Tsitsipas

Von: Redaktion (dpa) | 14.06.21

BELGRAD/ATHEN: Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gewann am Sonntag das Finale der French Open gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Für den Serben Djokovic war es der 19. Grand-Slam-Titel. Der 22-jährige Tsitsipas verpasste nach dem Halbfinal-Erfolg über den Hamburger Alexander Zverev den bisher größten Triumph seiner Karriere.

SERBIEN:

«Kurir»: «Unzerstörbar! Nach dem Sieg in Paris ist Novak auf dem Weg, der beste Spieler in der Geschichte des Tennis zu werden«

«Politika»: «Djokovic schreibt Geschichte». (...) «Unser Star ist der erste Tennisspieler der Geschichte, der die 14 wichtigsten Titel jeweils mindestens zwei Mal errungen hat. (...) Niemand ist wie Novak Djokovic!»

«Danas»: «Es war das achte Zusammentreffen von Djokovic und Tsitsipas und der sechste Sieg des besten Tennisspielers des Planeten, der er zumindest in diesem Augenblick ist. Noch ein paar weitere Grand-Slam-Titel, und die Krönung zum »König des Tennis« könnte erfolgen.»

Sportportal «mozzartsport.com»: «Der perfekteste Tennisspieler der Geschichte: Djokovic gewinnt alle vier Grand-Slam-Turniere der Saison. Gewinnt er auch noch in Wimbledon und die US Open (und Gold in Tokio), kann er seinen Gegnern den Schläger überreichen und sagen: »Kommt schon, spielt ein bisschen!«»

GRIECHENLAND:

Stefanos Tsitsipas und seine Tennis-Kollegin Maria Sakkari sorgten in Griechenland für einen Boom des Sports ähnlich wie einst Boris Becker und Steffi Graf in Deutschland. Nach dem Finale gegen Djokovic bei den French Open in Paris am Sonntg gratulierten sämtliche Spitzenpolitiker des Landes dem jungen Griechen trotz der Niederlage zu seiner «gewaltigen Leistung». Und am Montag auch die Presse:

«SporTime»: «Du wirst zur Legende!»

«To Fos»: «Gott hat den Titanen besiegt!»

«Ta Nea»: «Du hast uns über die Maßen stolz gemacht»

«Live Sport»: «Du bist die Nummer 1 in unseren Herzen»

«Eleftheros Typos»: «Er hat wie Tier gekämpft, die Spitze erwartet ihn»