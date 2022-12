Von: Björn Jahner | 23.12.22

BANGKOK: Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha gab am Freitag (23. Dezember 2022) bekannt, dass er bei den nächsten Wahlen als Kandidat der Partei Ruam Thai Sang Chart für das Amt des Premierministers antreten wird. Die Ankündigung erfolgte im Regierungsgebäude.

Premier Prayut sagte auch, dass er ein enges Verhältnis zum Kandidaten der regierenden Palang Pracharath Partei für das Amt des Premierministers, dem stellvertretenden Premierminister Prawit Wongsuwan, habe und erklärte, dass die Beziehung zwischen ihnen „unzerstörbar“ sei.

„Prawit war mein erster Kommandeur, und er hat sich gut um mich gekümmert“, so Premier Prayut.

Er führte fort, dass er sich als Mitglied der Ruam Thai Sang Chart Party registrieren lassen werde, sobald der Termin für die Registrierung feststehe. Er bestätigte auch, dass er die Entscheidung, der im März gegründeten Partei beizutreten, bereits zuvor getroffen hatte.

Die Wählerinnen und Wähler werden entscheiden, ob er weiterhin Premierminister bleibt oder nicht, sagte Premier Prayut.

„Ich habe hart für die Menschen in ganz Thailand gearbeitet, auch in Gebieten, in denen es keine Abgeordneten der Palang-Pracharath-Partei oder anderer Parteien in der Regierungskoalition gibt“, betonte Premier Prayut.

Auf die Frage, ob er wieder mit Prawit zusammenarbeiten würde, antwortete er, dass die Parlamentswahlen darüber entscheiden würden, welche Parteien Mitglieder der Koalition oder der Opposition werden.

„Das Wichtigste ist, die Arbeit der Regierung auf nachhaltige Weise fortzusetzen“, so Premier Prayut.