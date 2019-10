Prayut lobt Studenten für Verteidigung der Demokratie

Von: Redaktion DER FARANG | 15.10.19

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha lobte am Montag Studenten und weitere Bürger, die vor 46 Jahren am 14. Oktober den Aufstand gegen die Militärdiktatur angeführt und die Demokratie verteidigt hatten.

Vertreter der Regierung und der Oppositionsparteien sowie Verwandte derjenigen, die an diesem schicksalhaften Tag von Soldaten getötet wurden, nahmen an der Zeremonie am Denkmal für den 14. Oktober auf der Rajdamnoen Avenue teil. In der Botschaft des Premierministers, die von Natthachai Srirungsookphinit vom Büro des Regierungschefs verlesen wurde, beschrieb Prayut den Aufstand als ein wichtiges Ereignis in der politischen Geschichte Thailands. Der Aufstand habe den Willen und die Macht der Studenten und weiterer Menschen widergespiegelt, die den Wert der Demokratie für die Entwicklung des Landes erkannt hätten.

Die Gedenkveranstaltung begann um 8.30 Uhr mit einer religiösen Zeremonie, es folgten eine Kranzniederlegung vor der Statue zum Gedenken an die 1973 getöteten Menschen. Als Vertreter des Parlamentspräsidenten erklärte Ong-art Klampaibul von der Demokratischen Partei, der 14. Oktober 1973 weise darauf hin, dass das Volk sich bei jeder von den Machthabern begangenen Regelwidrigkeit und weitverbreiteten Ungerechtigkeit erheben werde.