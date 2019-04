Von: Björn Jahner | 29.04.19

Auch das Centara Grand Mirage in der Soi Wongamat in Naklua hat sich bereits für die Krönung Seiner Majestät optisch in Szene gesetzt. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Stadtverwaltung hat damit begonnen, Pattaya in Vorbereitung auf die offizielle Krönung von Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn im Mai in ganz besonderem Licht erstrahlen zu lassen.

Und zwar im wortwörtlichen Sinne! So wurden entlang der Strandpromenade an der der Beach Road, Pattaya Klang Road und Third Road dekorative Beleuchtungsarrangements installiert. Auch viele Hotels der Touristenmetropole, zum Beispiel das Centara Grand Mirage Resort am Wongamat Beach, präsentiert sich seit einigen Wochen in der Farbe des thailändischen Königshauses zu Ehren des Monarchen: Gelb. Sei es mit Girlanden oder kleinen Fähnchen.

Die Krönungszeremonien Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn erfolgen von Samstag, 4. Mai bis Montag, 6. Mai in Bangkok.