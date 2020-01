Pattaya Inside mit Hotte Flink

PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem (l.) bei der feierlichen Festivaleröffnung. Foto: PR Pattaya

Mit viel roter Farbe, noch mehr Knallkörpern und Löwentänzen begrüßten letztes Wochenende Chinesen auf der ganzen Welt das Jahr der „Metallratte“. Auch in Pattaya wurde das Chinesische Neujahrsfest ausgelassen gefeiert. Jedoch mit deutlich weniger Besuchern, als es sich die Organisatoren der Feierlichkeiten ursprünglich erhofft hatten. Der Ausbruch der Coronavirus-Krise in China sorgte für einen schlagartigen Einbruch bei den Touristenzahlen aus der Volksrepublik und für große Verunsicherung unter den Urlaubern anderer Nationen in Pattaya. Viele Touristen sahen buchstäblich rot und blieben den Feierlichkeiten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fern.

Tanzende Drachen und atemberaubende Akrobatik

Feuerspeiende Drachen und talentierte Akrobaten begeisterten das Publikum. Foto: PR Pattaya

Doch nicht der rasende Videoreporter Hotte Flink. Mit seiner Kamera bewaffnet nahm er an den offiziellen Feierlichkeiten der Stadt Pattaya am letzten Samstag auf der Aktivitätenfläche an der Strandpromenade in Zentral-Pattaya teil, um die Programm-Highlights in Bild und Ton festzuhalten. Und an Höhepunkten mangelte es wahrlich nicht. So hatte sich die City Hall in diesem Jahr ganz besonders ins Zeug gelegt, um Urlaubern aus dem Reich der Mitte ein unvergessliches Neujahrsfest fernab ihrer Heimat zu bieten. Nachdem das Neue Jahr per Gong-Schlag von Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem begrüßt wurde, erfolgte ein fantastisches, bezauberndes und berauschendes Showprogramm mit Löwen- und Drachentänzen sowie mit atemberaubender chinesischer Akrobatik.

Virusangst mit derbem Humor begegnet

Mit einer perfekten Bühnenshow zogen auch die Tänzerinnen alle Blicke auf sich. Foto: PR Pattaya

In unverwechselbarer Manier – etwas unbeholfen ruppig, aber sympathisch – mischte sich Hotte Flink wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen unter die chinesischen Festivalgänger. Mit dem Schalk im Nacken verkniff er sich nicht, einem chinesischen Touristen vor laufender Kamera die in Anbetracht des Ausmaßes der Coronavirus-Katastrophe taktlose Frage zu stellen, ob er aus Wuhan stammen würde (Anm. d. Red.: Wuhan ist der vermutete Ursprungsort des tödlichen Virus). Wie der überraschte Urlauber aus der Volksrepublik auf Hotte Flinks derbes Humorverständnis reagierte und mit welcher Frage der rasende Videoreporter dann auch noch einen bekannten thailändischen Sänger und Teenagerschwarm völlig aus dem Konzept brachte, erfahren Sie im Chinesischen Neujahrs-Special von Pattaya inside.

Der rasende Videoreporter Hotte Flink

