Pattaya Inside mit Hotte Flink

PATTAYA: Mit seiner Video-Kolumne „Pattaya inside“ hält Horst Müller alias Hotte Flink deutschsprachige Urlauber und Residenten auf YouTube über die neuesten Geschehnisse in der Touristenmetropole auf dem Laufenden.

An jedem zweiten Samstag im Januar wird in Thailand der Nationale Kindertag begangen. In diesem Jahr fiel der Termin auf den 11. Januar und im gesamten Stadtgebiet wurden wieder unterhaltsame Aktivitäten für Kinder organisiert.

Großes Kinderfest vor der City Hall

Hotte Flink mischte sich unter Kinder und Eltern und stattete der größten Veranstaltung der Stadtzu Ehren des thailändischen Nachwuchses einen Besuch ab, die auch in diesem Jahr wieder von der Stadt Pattaya, der Privatwirtschaft sowie von verschiedenen Verbänden und Organisation vor der City Hall in Nord-Pattaya ausgerichtet wurde.

Pattaya Bürgermeister Sontaya Khunpluem und seine Stellvertreter verteilten fleißig Geschenke und sorgten für strahlende Kinderaugen. Foto: PR Pattaya

Den jungen Besuchern wurden viele Überraschungen geboten: So brachte die städtische Feuerwehr mutige Kinder hoch hinaus, die davon träumen, selbst einmal Feuerwehrmann zu werden und Pattayas Bürgermeister Sontaya Khunpluem verteilte Geschenke an die vergnügten Kids.

Der rasende Videoreporter Hotte Flink

In der neuesten Ausgabe von „Pattaya inside“ präsentiert Hotte Flink einen Rückblick auf die Höhepunkte der Kindertagsfeier der Stadt Pattaya. Alle bereits erschienenen Beiträge der Video-Kolumne sind auf dem YouTube-Kanal „Pattaya inside“ abrufbar. Die Videos dürfen gerne geteilt und geliked werden. Wer keine Folge verpassen möchte kann „Pattaya inside“ auch abonnieren.