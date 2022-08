Von: Björn Jahner | 13.08.22

PATTAYA: Auf geht's ab geht's... in Pasha’s Coffee Cocktail Lounge! Der Sundowner-Hotspot im relaxten Open-Air-Lounge-Stil vor der Mike Shopping Mall an der Beach Road veranstaltet am Samstag, 13. August ab 17.00 Uhr die nächste Auflage der beliebten Partyreihe Ibiza Pasha Beats.

Foto: Jahner

Die Besucher dürfen sich auf pumpende House-Beats im Ibiza-Pacha-Style freuen.

Foto: Jahner

Lineup:

18.00–20.00 Uhr: SNK (UK )

20.00–21.00 Uhr: Richard Grey (FR)

21.00–23.00 Uhr: Groovy T (RU)

23.00 Uhr–Ende: Eddie Pay (DE/TR) Eintritt frei. Weitere Informationen auf Facebook.

Foto: Jahner

Don't drink & drive! Pasha's Coffee Cocktail Lounge befindet sich direkt am Eingang der Mike Shopping Mall (Karte) an der Baht-Bus-Route an der Beach Road.

