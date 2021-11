Von: Björn Jahner | 30.11.21

Das neue „Bei Otto“ befindet sich in idyllischer Lage direkt am Khlong. Fotos: picture alliance/dpa | Carola Frentzen

BANGKOK: Am Mittwoch (1. Dezember 2021) findet die offizielle Eröffnungsfeier zum neuen Restaurant Bei Otto statt, das sich nun an der Phetchaburi Road, zwischen den beiden Tankstellen von Esso und Shell, am idyllischen Khlong-Ufer befindet.

17.00–18.00 Uhr: Gästeregistrierung und Willkommensdrink (1 Freibier)



18.00–18.30 Uhr: Bandschneidezeremonie



18.30 Uhr: Beginn Abendessen



Da an der Eröffnungsfeier Minister und Parlamentsmitglieder teilnehmen, müssen alle Gäste einen kostenlosen Covid-19-Schnelltest (ATK) durchführen, wofür Krankenschwestern des Kasemrad International Hospital vor Ort bereitstehen.

Zusätzliche Gäste, die nicht angemeldet sind, müssen 400 Baht Eintritt zahlen (100 Baht gehen an das SOS-Kinderdorf Thailand, 100 Baht an Childcare Rayong, 150 Baht für den ATK-Test, der Rest für das Freibier).

Bitte beachten Sie, dass Plätze für zusätzliche Gäste nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben werden. Auskünfte per E-Mail.

Kevyn und das Bei-Otto-Team freuen sich auf Ihren Besuch.

Mehr erfahren Sie im Artikel Blasmusik in Bangkok.

Bei Otto, 1938 Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310. Standort auf Google Maps.