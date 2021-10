Von: Björn Jahner | 26.10.21

BANGKOK: Anlässlich des österreichischen Nationalfeiertages am heutigen Dienstag (26. Oktober 2021), an dem die Österreicher die Verabschiedung des Gesetzes über die immerwährende Neutralität im Jahr 1955 im Zusammenhang mit der vollständigen Wiederherstellung der Souveränität nach der zehnjährigen Präsenz der alliierten Streitkräfte nach dem Zweiten Weltkrieg feiern, möchte die österreichische Botschafterin in Thailand – I.E. Dr. Eva Hager – alle ihre Landsleute in Thailand und Freunde der Republik Österreich einladen, virtuell an den Feierlichkeiten teilzunehmen und ein kurzes Konzert mit klassischer Musik zu genießen.

Das Konzert kann jederzeit auf YouTube abgerufen werden:

Konzert des Trio Klavis

Das Konzert besteht aus drei kurzen Stücken, einschließlich der österreichischen Nationalhymne zu Beginn, und wurde von einer jungen klassischen Musikgruppe aus Wien namens Trio Klavis aufgeführt. Die Gruppe wird durch ein Förderprogramm des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) mit dem Namen „The New Austrian Sound of Music“ unterstützt, das darauf abzielt, junge aufstrebende österreichische und in Österreich ansässige Bands und Musiker zu fördern, die im Ausland auftreten. Die Botschaft der Republik Österreich in Thailand hofft sehr, dass Ihnen diese musikalischen Grüße aus Wien (siehe unten) gefallen.