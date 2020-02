Von: Björn Jahner | 29.02.20

PATTAYA: Die Riviera Group und die Classic Car Friends Pattaya (CCFP) veranstalten am Samstag, 7. März einen Oldtimer- und Youngtimer-Korso mit 20 klassischen Fahrzeugen über die Jomtien Beach Road, der von der Polizei eskortiert wird.

Die Parade startet um 17 Uhr am Showroom des Riviera Ocean Drive an der Jomtien Second Road, Ecke Soi 9. Am Veranstaltungsort erfolgt darüber hinaus eine Oldtimer- und Youngtimer-Ausstellung mit ca. 25 klassischen Fahrzeugen, darunter Ferrari, Bentley, Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Porsche, Mercedes-Benz und Alfa Romeo. Um 18 Uhr lädt die Riviera Group zu einer Gratis-BBQ-Party mit Livemusik ein.

Auskünfte zur „Ocean Drive Parade“ erteilt Jo Klemm per E-Mail. Für Infos zum Condominium-Projekt Riviera Ocean Drive besuchen Sie die Webseite The Riviera Ocean Drive.