Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.24

Sonniges Wetter in Bangkok erwartet: Foto: Rüegsegger

BANGKOK: Die Luftqualität in Thailand hat sich am Sonntagmorgen verbessert. Laut Gistda wiesen nur noch drei Provinzen im Norden und Nordosten rote PM2.5-Werte auf. In den meisten Landesteilen herrschte gute Luftqualität.

Wie die Bangkok Post berichtet, waren am Sonntagmorgen um 9 Uhr nur noch drei Provinzen im Norden und Nordosten Thailands von roter Smogbelastung betroffen. Die Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Gistda) meldete für Mae Hong Son im Norden einen roten (ernsthaft schädlichen) PM2.5-Wert von 96,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in den letzten 24 Stunden. Der Grenzwert liegt bei 37,5 µg/m³.

Zwei weitere Provinzen im Nordosten waren ebenfalls von roter Smogbelastung betroffen: Nakhon Phanom mit 94,2 µg/m³ und Mukdahan mit 76,2 µg/m³. In 29 weiteren Provinzen im Norden und Nordosten wurden orange (anfänglich unsichere) PM2.5-Werte zwischen 39,1 und 74,1 µg/m³ gemessen.

Smogbelastung in 29 weiteren Provinzen

Zu den betroffenen Provinzen gehörten in absteigender Reihenfolge Chiang Mai, Amnat Charoen, Nan, Lamphun, Ubon Ratchathani, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Lampang, Kalasin, Yasothon, Phrae, Uttaradit, Udon Thani, Nong Khai, Phayao, Chiang Rai, Nong Bua Lam Phu, Tak, Loei, Roi Et, Sukhothai, Si Sa Ket, Maha Sarakham, Khon Kaen, Kamphaeng Phet, Phetchabun, Phitsanulok, Surin und Chaiyaphum.

In den Provinzen der unteren Zentralebene, des Ostens und des Südens herrschte mäßige bis gute Luftqualität. Die östlichen Provinzen Chon Buri und Rayong hatten mit 19,6 µg/m³ PM2.5 die beste Luftqualität, gefolgt von Samut Prakan mit 20,0 µg/m³.

Gute Luftqualität in den meisten Landesteilen

Die Verbesserung der Luftqualität ist eine willkommene Nachricht für die Bewohner Thailands, die in den letzten Monaten unter hoher Smogbelastung gelitten haben.

Smog ist in Thailand ein wiederkehrendes Problem, insbesondere während der Trockenzeit von Januar bis April. Die Hauptursachen sind Brandrodung, Verkehrsemissionen und Industrieabgase. Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen, darunter ein Verbot der Brandrodung und die Förderung umweltfreundlicher Verkehrsmittel. Dennoch bleibt die Smogbelastung eine Herausforderung, die langfristige Lösungen erfordert.

Wettervorhersage für die nächsten Tage

Bangkok und Zentralthailand: In Bangkok wird es in den nächsten Tagen sonnig mit Höchsttemperaturen um 36°C. Die Tiefstwerte liegen bei 29°C. Es bleibt überwiegend trocken.

Pattaya und Ostküste: Auch in Pattaya an der Ostküste ist es die nächsten Tage sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen um die 35°C.

Phuket und Andamanensee: Auf Phuket liegen die Höchsttemperaturen in der nächsten Woche zwischen 25 und 32°C. Auch in Khao Lak bleibt es sonnig mit Temperaturen bis 32°C.

Koh Samui und Golf von Thailand: Für Koh Samui werden in den nächsten 10 Tagen Höchstwerte um 29°C erwartet, bei teilweiser Bewölkung. Der Wind weht mit 15-25 km/h aus Ost-Südost.

Nordostthailand (Isan): In Khon Kaen erreichen die Temperaturen in den nächsten Stunden Höchstwerte bis zu 39°C.

Insgesamt bleibt es in ganz Thailand überwiegend sonnig und trocken mit hohen Temperaturen zwischen 29 und 39°C. Nur vereinzelt kann es zu Bewölkung kommen. Die Wassertemperaturen liegen zwischen 29 und 31°C.