Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Edward Berger möchte einen Abenteuerfilm drehen

BERLIN: Regisseur Edward Berger (52) hat nach seinem vierfachen Oscar-Erfolg mit «Im Westen nichts Neues» bereits eine Idee für eines seiner nächsten Projekte: Er kann sich einen Abenteuerfilm vorstellen. «Ich erzähle Ihnen mal, woher das kam: Als ich «Im Westen nichts Neues» machte, habe ich versucht, ein Musikstück für den Abspann zu finden. Ich habe jedoch keins gefunden, weil jedes Stück die Zuschauerinnen und Zuschauer zu stark beeinflusst hätte», sagte der Filmemacher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Er habe das Publikum in Ruhe lassen wollen mit dem, was es empfinde. Also habe er es in der Stille allein gelassen. «Und während der Mischung habe ich mir dann gewünscht, endlich einen Film machen zu können, bei dem ich auf dem Abspann einen großartigen Popsong abspielen kann», sagte Berger. «Das Licht geht an, die Leute stehen auf und sagen: «Das hat Spaß gemacht!»»

Deswegen habe er mit seinem Produzenten Malte Grunert einen Abenteuerfilm entwickelt, der drei Hauptfiguren um die Welt führe. Mit einem Popsong als Abspann? «Unbedingt. Ich würde gerne einen italienischen Popsong aus den 80ern verwenden.»

Wenn alles gut gehe, werde der Film im nächsten Frühjahr gedreht. «Und dann wäre er ein Jahr später zu sehen. Aber: Wenn alles gut geht. Manchmal dauert es auch länger», sagte Berger. Der Filmemacher hat gerade erst seinen bisher größten Erfolg gefeiert. «Im Westen nichts Neues» gewann in den USA vier Oscars. Auch für den Deutschen Filmpreis, der am Freitag (12. Mai) in Berlin verliehen wird, hat der Antikriegsfilm zwölf Nominierungen erhalten.

Prinzen Harry und Andrew bei Krönung - aber nicht im Palast

LONDON: Zwei enge Familienmitglieder von König Charles III. spielen bei der Krönung keine Rolle. Sowohl sein jüngerer Sohn Prinz Harry als auch sein Bruder Prinz Andrew sind zwar bei der Zeremonie in der Westminster Abbey dabei. Anschließend fehlen sie aber sowohl bei der feierlichen Krönungsprozession zurück zum Buckingham-Palast als auch beim traditionellen Auftritt der Royal Family auf dem Balkon des Londoner Schlosses. Beide Männer sind keine «working Royals» mehr, vertreten die Monarchie also nicht bei offiziellen Anlässen.

Harry hatte seine royalen Pflichten vor Jahren niedergelegt und war mit Ehefrau Herzogin Meghan in die USA gezogen. Seitdem hat der 38-Jährige den Palast wiederholt kritisiert und schwere Vorwürfe gegen seinen älteren Bruder Prinz William und seine Stiefmutter Königin Camilla erhoben. Dass sein Kurzbesuch in der alten Heimat das Verhältnis merklich aufpoliert, gilt als fraglich. Bereits um seine Teilnahme war lange diskutiert worden. Meghan bleibt mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feiert, und Prinzessin Lilibet zu Hause in Kalifornien.

Andrew hat sich im November 2019 wegen seiner Verwicklung in einen Missbrauchsskandal weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vorwürfe einer US-Amerikanerin, er habe sie vor gut 20 Jahren als Teenagerin sexuell missbraucht, weist der 63-Jährige strikt zurück. Kurz vor einem Zivilprozess in den USA einigte er sich mit der Klägerin auf einen mutmaßlich millionenschweren Vergleich. Seine Mutter Queen Elizabeth II. entzog Andrew, der stets als ihr Lieblingssohn galt, alle militärischen Ehrentitel. Charles hat seinen Bruder aufgetragen, in ein kleineres Haus auf dem Gelände von Schloss Windsor zu ziehen. Das Büro im Buckingham-Palast soll er ihm gestrichen haben.

Zahlreiche Royal-Fans strömen ins Londoner Stadtzentrum

LONDON: Bereits Stunden vor Beginn der Königsprozession von König Charles III. und Königin Camilla sind zahlreiche Schaulustige am frühen Samstagmorgen ins Zentrum von London geströmt. Hunderte Royal-Fans hatten die Nacht entlang der Prachtstraße The Mall campiert, um gute Plätze zu ergattern. Sie wird Charles und Camilla am Vormittag vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey führen. Einige Hartgesottene harrten dort bereits seit Tagen aus. Viele trugen Hüte, Brillen und Kleidung in den Farben der britischen Flagge.

Bei der Prozession, die um 11.20 Uhr (MESZ) am Buckingham-Palast starten soll, wird das Königspaar in der modernen «Diamond Jubilee State Coach» kutschiert. Sie soll um 11.53 Uhr (MESZ) an der Kirche ankommen, in der Charles und Camilla dann gekrönt werden.

Charles ist bereits seit dem Tod seiner Mutter am 8. September 2022 König. Die Krönung symbolisiert lediglich seine Amtsübernahme. Es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 und die erste eines Königs seit 86 Jahren. Mehr als 2300 Gäste werden den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen, dazu Millionen an den Bildschirmen. Erwartet werden Vertreter aus 203 Ländern, davon etwa 100 Staatschefs. Für Deutschland nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil.

König Charles III: Wer waren eigentlich Charles I. und Charles II.?

LONDON: Vor König Charles III. (73) haben bereits zwei Monarchen mit dem Namen Charles auf dem britischen Thron gesessen.

Charles I. (auf Deutsch: Karl I.) aus dem Hause Stuart regierte zwischen 1625 und 1649 in England, Schottland und Irland. Die Komiker-Crew Monty Python scherzte einmal: Das Interessanteste an ihm sei, dass er zu Beginn seiner Herrschaft rund 1,68 Meter groß war, am Ende aber nur noch etwa 1,42 Meter. Denn wegen eines Streits mit dem Parlament und der anschließenden beiden Bürgerkriege wurde er geköpft. Grund: Hochverrat. Als Tyrann, Verräter, Staatsfeind und Mörder wurde er im Alter von 48 Jahren hingerichtet. Danach gelangte die Macht in die Hände der Republik-Anhänger unter Oliver Cromwell.

Charles II. war zwischen 1660 und 1685 König. Nach der Herrschaft der Cromwell-Nachfolger beschloss das Parlament, dem Sohn von Charles I. die Königswürde zu verleihen. Er ließ Cromwells Leiche exhumieren und symbolisch köpfen. Während seiner Regentschaft eroberte die englische Flotte unter anderem Nieuw Amsterdam (später New York) von den Niederländern. Dank seiner Heirat mit der portugiesischen Prinzessin Katharina von Braganza kamen die wichtigen Hafenstädte Tanger (Marokko) und Bombay (Indien; heute Mumbai) in den Besitz der Krone. Charles, der «The Merry Monarch» (Vergnügter Monarch) genannt wird, hatte mindestens 14 Nachkommen von Mätressen. Er starb mit 54 Jahren.