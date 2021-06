Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.21 | Überblick

Iris Berben hat Sehnsucht nach der großen Leinwand

BERLIN: Schauspielerin Iris Berben (70) kennt die Sehnsucht nach Filmen im Kino. «Ich habe anderthalb Jahre viel gestreamt», sagte Berben am Mittwochabend am Rande der Eröffnung der Berlinale auf der Museumsinsel. «Aber die Sehnsucht nach der großen Leinwand, die wird heute erfüllt», sagte Berben. Es werde immer Filme geben, die man nur auf der großen Leinwand sehen könne.

In diesem Jahr musste die Berline wegen der Pandemie geteilt werden: Im März konnten Fachleute Filme online schauen, auch die Preisträger wurden bereits bekanntgegeben. Nun folgt im Sommer ein nachgeholtes öffentliches Festival fürs Publikum.

«Dieser Zeitpunkt erinnert mich natürlich an viele Jahre zurück», sagte Berben. Früher gab es die Berlinale regulär im Sommer. Das Filmfestival wurde später in den Winter verlegt, auch als Abgrenzung zu anderen Festivals wie dem in Cannes. «Und ich weiß, das Gemaule war groß, dass wir in die kalte Jahreszeit gezogen sind.» Doch irgendwo habe das auch zu Berlin gepasst.

«Star Wars»-Heldin Daisy Ridley äußert Interesse am Marvel-Universum

LONDON: In der jüngsten «Star Wars»-Trilogie spielte Daisy Ridley die Jedi-Schülerin Rey. Demnächst ist die britische Schauspielerin im Kino in der Verfilmung der populären «Chaos Walking»-Bücher von Patrick Ness zu sehen. Dass beides beliebte Franchises mit großen Fangemeinden sind, ist laut Ridley Zufall. «Ich wähle nicht danach aus, ich plane nicht den nächsten «großen» Film», sagte die 29-Jährige. «Ich habe einfach das Drehbuch gelesen, und es hat mir gefallen und ich fand die Idee super.» «Chaos Walking» kommt am 17. Juni in die Kinos.

An den Gerüchten um eine mögliche Rolle als «Spider-Woman» sei aber nichts dran, versicherte Ridley, die für «Chaos Walking» zusammen mit «Spider-Man»-Darsteller Tom Holland vor der Kamera stand. «Jemand hat mich aus dem Nichts nach Spider-Woman gefragt, und ich habe gesagt: «Oh, das klingt toll!»», erzählte die Britin und lachte. «Und damit hatte ich mich offenbar selbst zur Topkandidatin erklärt, was nicht stimmt.»

Sie hätte allerdings Interesse, eine Rolle im Marvel Cinematic Universe, zu dem neben Filmen wie «Spider-Man» oder «Avengers» auch die Serie «WandaVision» gehört, zu übernehmen. «Wenn etwas Großartiges auftaucht, dann wäre ich natürlich offen für alles», deutete sie an. «Ich habe gerade «WandaVision» zu Ende geschaut. Was sie da gemacht haben, ist so toll und anders und spannend. Teil dieser besonderen Welt zu sein, die sich ständig erweitert und neu erfindet, wäre sehr aufregend.»

US-Moderator Colbert bringt Show vor Zuschauer zurück - mit Stewart

NEW YORK: Nach mehr als 200 von zu Hause aus gesendeten Folgen bringt der US-Moderator Stephen Colbert (57) seine Late Night Show zurück ins Studio - vor ein ausverkauftes und komplett Corona-geimpftes Publikum. Gäste der Studio-Show am Montag seien unter anderem Colberts Comedy-Kollege Jon Stewart (58) und die Sängerin H.E.R., teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Colbert hatte die «Late Show» 2015 von David Letterman übernommen. Nach den Einschränkungen in der Corona-Pandemie hatte er im März 2016 damit begonnen, die Show bei sich zu Hause zu produzieren - und sich etwa aus seiner Badewanne zu Wort gemeldet.

Auch mehrere andere amerikanische Late Night Shows sind derzeit dabei, wieder in ihre Studios und vor Publikum zurückzuwechseln, nachdem sich die Corona-Lage in den USA entspannt hat und die Impfkampagne rasch vorangekommen ist.

Queen pflanzt Rose zu Prinz Philips 100. Geburtstag

WINDSOR: Die Queen hat zu Ehren des 100. Geburtstags ihres erst kürzlich gestorbenen Ehemanns Prinz Philip eine nach ihm benannte Rose pflanzen lassen. «Sie sieht schön aus», sagte die Monarchin während der Pflanzaktion auf Schloss Windsor der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Prinz Philip war im April nur wenige Wochen vor seinem Geburtstag in Windsor im Beisein seiner Familie gestorben. Am 10. Juni wäre er 100 Jahre alt geworden.

Die pink-weiße Rose, die von der Royal Horticultural Society gezüchtet und für Königin Elizabeth II. eingepflanzt wurde, ist nach dem Herzog von Edinburgh benannt. Unter diesem Namen sollen auch andere Pflanzen der gleichen Sorte verkauft werden und dabei jeweils einige Pfund an eine von Prinz Philip ins Leben gerufene Organisation gespendet werden, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt.