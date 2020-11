Von: Björn Jahner | 30.11.20

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Polizei hat zwei neue Strafzettelformate eingeführt. 1. Strafzettel (14,5 x 27 cm), die am Fahrzeug angebracht werden. Jeder Satz besteht aus vier verschiedenfarbigen Dokumenten: Ein weißer Beleg, der am Fahrzeug angebracht wird.

Ein gelber Beleg, der bei der Polizeidienststelle eingereicht werden muss, um das Bußgeld zu bezahlen. Ein rosa Beleg, der dem Ermittlungsbeamten vorgelegt werden muss. Ein blauer Beleg, der vom zuständigen Polizeibeamten als Beleg aufbewahrt wird. 2. Strafzettel (21 x 29,7 cm), die per Post zugestellt werden. Jeder Satz besteht aus zwei Dokumenten: Einen Beleg für den beschuldigten Fahrer und eine Kopie des Belegs für den zuständigen Beamten. Das Bußgeld kann zwei Tage nach Ausstellungsdatum in allen Filialen der Krungthai Bank (KTB), über die Smartphone-App „KTB Netbank“ oder unmittelbar nach Erhalt des Strafzettels in der zuständigen Polizeidienststelle bezahlt werden. Wurde der Bußgeldbescheid irrtümlich ausgestellt, muss der beschuldigte Fahrer den zuständigen Beamten innerhalb von 15 Tagen nach Ausstellungsdatum benachrichtigen und den Irrtum begründen.