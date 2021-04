BANGKOK: Mit 1.582 neuen Covid-19-Fällen hat das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Freitag einen neuen Höchststand in 24 Stunden seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr bestätigt. Experten sind sich einig, dass die Zahlen nach dem Songkranfest mit Familientreffen und Partys weiter emporschnellen werden.

Seit dem 1. April hat es einen stetigen Anstieg der Neuinfektionen in der dritten Viruswelle gegeben, viel höher als die Zahl der täglichen Infektionen in der ersten und zweiten Welle: 13. April – 965, 14. April – 1.335, 15. April– 1.543, 16. April – 1.582. Aktuell meldete Bangkok 312 Infizierte, Chiang Mai 272, Chonburi 111, Prachuap Khiri Khan 100. Songkhla 89 und Lampang 59.

Von den am Freitag von den Gesundheitsbehörden der Provinz Chonburi bestätigten neuen Covid-19-Fällen entfallen 47 auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya. Sri Racha bestätigte 12 Infizierte, Chonburi 8, Sattahip 3 sowie Pan Thong und Bor Thong jeweils 2.

Betten im Banglamung-Krankenhaus sind voll belegt, überwiegend von Covid-19-Patienten. Täglich lassen sich im Hospital rund 500 Menschen auf das Coronavirus testen. Neue Covid-Patienten, die nicht ernsthaft erkrankt sind, werden in einem Feldlazarett der Marine in Sattahip untergeberacht.