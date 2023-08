Von: Björn Jahner | 19.08.23

BANGKOK: Wenn es darum geht, Thailand zu bereisen, gibt es unzählige Reiseführer und Ratgeber, die die bekannten Touristenziele und Sehenswürdigkeiten vorstellen. Doch was ist mit den verborgenen Schätzen, den abseits der ausgetretenen Pfade liegenden Juwelen, die nur wenige zu entde­cken wissen? Oder soziokulturelle Zusammenhänge, die sich einem erst nach vielen Jahren im Land nach und nach erschließen?

Genau hier setzen zwei neue Bücher an, die von Thailand-Fans für Thailand-Fans geschrieben wurden und eine Liebeserklärung an das exotische südostasiatische Königreich sind: „Thailand – der Norden“, ein Insider-Reiseführer von Sandra Wohlfart und „Thailand unter der Haut – Nahaufnahmen aus einem fernen Land“ von Bernd Linnhoff. Beide Autoren leben in Chiang Mai und kennen Land und Leute wie ihre Westentasche.

Thailand unter der Haut

Immer nur lächeln, immer vergnügt, Sanuk, der Spaß an der Freud. Sabai, sabai, alles bestens! Heitere Menschen, angenehme Temperaturen. Traumstrände, Tempel, Sea­food, Party. All das gehört zum Mythos Thailand, all das gibt es auch im wahren Leben. Millionen Touristen schätzen das Königreich als Urlaubsparadies.

Bernd Linnhoff wollte einen Schritt weiter gehen als die meis­ten, sich in Thailand nicht nur vom deutschen Alltag erholen, sondern dort leben. Was würde bleiben vom Urlaubsparadies? Was von der Warmherzigkeit der Menschen?

Genau hier setzt „Thailand unter der Haut“ an und entführt uns auf eine Reise durch das faszinierende Land. Wie ein guter Freund, der uns seine persönlichen Erlebnisse verrät. In 31 Nahaufnahmen aus seiner Wahlheimat schildert Linnhoff, wie Thailand ein Teil von ihm wurde und warum er in keinem anderen Land mehr leben möchte. Dabei vermittelt er jedoch keineswegs oberflächliche Klischees, sondern dringt tief in die Seele des Landes ein und vergisst dabei nicht, auch andere Expats in Thailand sowie natürlich Einheimische zur Sprache kommen zu lassen.

So facettenreich sich Thailand präsentiert, so abwechslungsreich sind auch die 31 Nahaufnahmen, die er uns präsentiert – von den Expat-Kickern „German All Stars“ über Bangkoks verstorbene Nachtleben-Ikone Mama Noi und Katai in Chiang Mais erotischen Garten bis hin zum deutschen Elefantenmann Bodo Förster und Bob Marley auf Koh Chang. Er berichtet über Männer in der Nacht, die „Cocaine“ schmetternde Dorfjugend, Weihnachten in der Stadt der Engel, Thailands berüchtigtes Asphalt-Rodeo und liegt im Café des Todes Probe…

Thailand hinter den Kulissen – Nahaufnahmen aus einem fernen Land ist im November 2022 im Oliver Wurm Medienverlag erschienen und im Online-Shop DER FARANG für 490 Baht zzgl. Versandkosten erhältlich.

Thailand – der Norden

Auch Sandra Wohlfart bestreitet einen anderen Weg als die meisten Mainstream-Reiseführer, die sich oft auf die etablierten Badeziele im Süden Thailands konzentrieren. Mit „Thailand – Der Norden“ stellt uns die leidenschaftliche Reiseautorin ihre Wahlheimat vor – Thailands Norden, der sich ein Stück Ursprünglichkeit bewahrt hat. Das Werk präsentiert sich nicht als bloßer Reiseführer, sondern viel mehr als vertrauenswürdiger Begleiter, der uns in die verborgenen Ecken des thailändischen Nordens entführt und uns die Möglichkeit bietet, das Land jenseits des Massentourismus zu erleben, so wie man es ansonsten nur von den kultigen Thailand-Reisebibeln der Stefan Loose Edition gewohnt ist.

Das „Erlebnis Nord-Thailand“ wird auf 408 Seiten und 198 Farbfotos in 10 persönlich von der Autorin ausgewählte Attraktionen unterteilt – alle vor Ort recherchiert und ausprobiert: 1. Die Wiege Thailands (Ruinen von Sukhothai). 2. Ein Tempel als Kunstwerk (Wat Phra Son Kaeo). 3. Mit Dickhäutern auf Tuchfühlung (Chiang Mai). 4. Eines der schönsten Holzhausdörfer Thailands (Chiang Khan). 5. Reichhaltige Pflanzenvielfalt (Erotic Garden). 6. Teeplantagen, Bergsee und ein längst vergessener Mandarin-Dialekt. 7. Auf dem Dach Thailands (Doi Inthanon). 8. Kolonialarchitektur (Phrae). 9. Einblicke in die Zeiten des Opiumanbaus (Hall of Opium). 10. Für Höhlenliebhaber (Tham Lod).

„Thailand – Der Norden“ richtet sich – wie auch die anderen Reiseführer des Michael Müller Verlags – an aufgeschlossene Individualreisende, die ihr Reiseziel intensiver erleben und kennenlernen möchten. Profunde Texte zu Kunst und Kultur, zur Geschichte sowie zur Tier- und Pflanzenwelt sind daher genauso reihentypisch, wie umfangreiche praktische Informationen zu Unterkünften, Restaurants, Aktivitäten und zur Mobilität vor Ort. Wo immer es sich anbietet, weist das Buch auf interessante Wanderungen und Radtouren hin – allein oder in Begleitung eines einheimischen Guides. Und natürlich verrät das Buch ebenfalls, wo und zu welcher Tageszeit das Sichten von Elefanten am wahrscheinlichsten ist...

Es ist eine einzigartige Quelle der Inspiration für Reisende, die nach einem authentischen und persönlichen Erlebnis im Norden Thailand suchen. Egal, ob Sie zum ersten Mal das Land besuchen oder bereits ein Thailand-Liebhaber sind, dieses Buch wird Sie mit Sicherheit auf eine unvergessliche Reise mitnehmen und Ihnen die Schönheit und Magie des Nordens auf eine Weise offenbaren, die nur wenige zuvor erfahren haben.

Thailand – der Norden von Sandra Wohlfart ist im November 2022 im Michael Müller Verlag erschienen und im Online-Shop DER FARANG für 1.100 Baht zzgl. Versandkos­ten erhältlich.