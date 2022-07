Von: Björn Jahner | 01.07.22

PATTAYA: Der Anbau, Besitz und Handel mit Cannabis wurde in Thailand legalisiert – und sorgt für geteilte Meinungen: Während vor allem konservative Menschen in Cannabis eine Einstiegsdroge zu anderen, gefährlicheren Drogen sehen, weisen liberalere auf die Vorteile des legalen Marktes und die Ankurbelung des Wirtschaftsmotors hin.

Am 9. Juni 2022 hat Thailand als erster asiatischer Staat den Anbau und Besitz von Cannabis entkriminalisiert. Der Gehalt an Tetrahydrocannabinol (THC), die psychoaktive Substanz der Cannabis-Pflanze, darf jedoch 0,2 Prozent nicht übersteigen. Diese Regelung gilt für Extrakte – z.B. für medizinische CBD-Öle –nicht aber für die Cannabis-Blüte, die ein Teil der Pflanze ist, weshalb seit drei Wochen hochpotente Marihuana-Sorten im ganzen Land offen angeboten werden. Der perfekte Zeitpunkt für einen journalistisch-investigativen Selbstversuch!

Ein Cannabis-Shop an der Pattaya Beach Road präsentiert in Einmachgläsern sein eindrückliches Angebot an Grassorten – erhältlich jedoch nur als Pur-Joints! Fotos: Jahner

Cannabis-Legalisierung in Thailand. Das klingt für jeden Althippie und Fan des tropischen Königreichs erst einmal wie Weihnachten und Silves­ter zugleich! Dennoch überschattet ein leicht mulmiges Gefühl den Spaziergang über die Strandpromenade – vorbei an der Polizeistation Pattaya in der Soi 9 – zu einem Cannabis-Geschäft an der Beach Road. So gilt Thailand als Land mit einer harten Drogenpolitik, die bisher jahrzehntelang auch für Cannabis-Delikte galt. Selbst Kleinstmengen wurden früher mit langen Haftstrafen geahndet oder – so die gängige Praxis – mit horrenden Freikaufsummen…

Zwischen Panik und Euphorie

Beim Betreten des Shops sind die bösen Geister der Vergangenheit gebannt und das mulmige Gefühl ist passé. Stattdessen macht sich Euphorie und die beruhigende Gewissheit breit, dass sie tatsächlich Realität geworden ist: Die Cannabis-Legalisierung in Thailand. In anregender Atmosphäre lassen sich hier die bisher ausschließlich thailändischen Kunden des Shops über die medizinischen Vorteile von Cannabis beraten. Man gibt sich intellektuell, umweltbewusst, offen für Neues und trifft sich hier zu anregenden Gesprächen mit Gleichgesinnten.

In dem Geschäft werden zwar Cannabisblüten präsentiert, erhältlich sind jedoch nur vorgedrehte Joints.

Grund für den Recherchebesuch sind jedoch weder Cremes noch Tees, sondern das „grüne Gold“ – Marihuana in höchs­ter Premium-Qualität – wie man es aus den Amsterdamer „Coffeeshops“ her kennt! Die verschiedenen Sorten – 16 an der Zahl – werden hier in Einmachgläsern ausgestellt und lassen jedem Kiffer das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Angeboten werden importierte Platinum- und Premium-Sorten, u.a. „Mimosa“, „Indoor Runtz“, „Blue Dream“, „Banana Hammock“, „Girl­scout Cookies“ „Wedding Cake“ und „AK47“. Man darf die Marihuana-Blüten begutachten und an ihnen schnuppern. Eine ausführliche Menükarte informiert den interessierten Kiffer von Welt außerdem umfassend über die verschiedenen Sorten – mit Angaben zum genauen THC- und CBD-Gehalt, den „High“-Grad sowie über die Wirkung („kreativ“, „schläfrig“, „hungrig“, „euphorisch“) und die gesundheitlichen Vorteile.

Die Joints sind mit je 1 g purem Gras in höchster Qualität gefüllt. Daraus lassen sich viele weitere drehen...

Joints statt Buds trüben die Freude

Nun heißt es erst einmal hinsetzen und sich seine ganz persönliche Lieblingssorte aussuchen. Die Wahl fällt auf „AK47“, „Mimosa“ und „Banana Hammock“. Mit einem Schlag wird die Vorfreude jedoch zunichtegemacht: Denn anstatt die begehrten „Buds“ erhält man in dem Geschäft ausschließlich fertiggedrehte Joints, eingeschweißt und aus den USA – Oklahoma – importiert. Die Marihuana-Blüten, die hier so aussagekräftig in Szene gesetzt werden, bleiben in den Einmachgläsern.

Zuhause angekommen, wird der Kauf – jeweils ein Joint „AK47“, „Banana Hammock“ und „Mimosa“ – genau unter die Lupe genommen bzw. auf die Waage gelegt. In jedem Joint befindet sich exakt 1 Gramm der ausgewählten Sorte, pur, fein gemahlen und nicht mit Tabak vermischt. Während es die „Schlaghammer“-Wirkung von „Mimosa“ nicht zu unterschätzen gilt, erweist sich „Banana Hammock“ als ein fruchtiges Geschmackserlebnis mit kreativ-euphorischer Wirkung…

Juhu, die Ratchaburi-Bestellung ist da! Zugestellt per Briefpost mit Kerry Express innerhalb von drei Tagen.

Knospen kommen per Kurier

Die Suche nach den „echten Buds“ – dem „grünen Gold“ – führt schließlich ins Internet. Und da geht’s rund. Während die Legalisierung in Pattaya noch in den Kinderschuhen steckt und die Zahl der Cannabis-Geschäfte (noch) überschaubar ist, schießen in Bangkok und in vielen anderen Provinzen Ganja-Shops und -Plantagen wie Pilze aus dem Boden. In sozialen Netzwerken bieten Farmer in geschlossenen Gruppen ihre Ernte gleich kilo- und tonnenweise zum Großhandelspreis zum Kauf an, Kleindealer wittern ihre Chance und versorgen online – per EMS- und GRAB-Versand – die Konsumenten.

Ob Farmer oder Kleinsthändler: Der Kontakt ist stets auffallend herzlich und freundschaftlich, man kann quasi spüren, mit wieviel Freude und Leidenschaft jeder einzelne Züchter oder Händler seine verschiedenen Sorten anpreist. Der Kaufablauf ist immer dasselbe: Überweisung auf ein thailändisches Bankkonto, Übermittlung des Überweisungsbeleges, Mitteilung der Lieferadresse und dann heißt es warten, bis „Mary Jane“ vor der Tür steht! Betont werden muss an dieser Stelle, dass alle Händler kein Marihuana an Personen unter 20 Jahren verkaufen.

„Rosella“ aus Phuket erweist sich als Top-Stunner! Die Hybridsorte sorgt gewiss für eine frühe Schlafenszeit!

Mit einem jungen thailändischen Pärchen aus Phuket ergibt sich schnell Kontakt. Die Wahl fällt auf „Rosella“, eine sogenannte „Hybrid-Sorte“. Die Lieferzeit von Phuket nach Pattaya beträgt zwei Tage, versichert die nette Verkäuferin und fügt hinzu, dass die Versandkosten im Kaufpreis inklusive sind. Ebenso bei einem geschäftstüchtigen Thailänder aus Ratchaburi, der zum identischen Preis „Purple Punch“ anbietet. Die Überweisung erfolgt per Banking-App auf ein mitgeteiltes PromptPay-Konto, Lieferzeit drei Tage.

Mary Jane steht vor der Tür!

Es ist soweit: Zwei Tage später wird die Bestellung aus Phuket und drei Tage später aus Ratchaburi termingerecht per Kurierdienst in Pattaya zugestellt. Während die Phuket-Bestellung in einem Päckchen verschickt wurde, erreichen der Ratchaburi-Blüten Pattaya per (unmissverständlicher Duft-)Briefpost. Der einfache Versand beweist: Sowohl Händler als auch Käufer haben keine Angst mehr vor einer möglichen Strafverfolgung. Gras wird offen gehandelt und geliefert – wie Pizza vom Italiener an der Ecke!

Die Sorte „Purple Punch“ aus Ratchaburi betört mit fruchtigem Tropen-Aroma und hohem THC-Gehalt.

Es stellt sich die Frage: Drohen Thailand holländische Verhältnisse? Jein. Denn obwohl Cannabis mit hohem Reinheitsgrad offen verkauft wird, ist der Konsum in der Öffentlichkeit weiter strengstens verboten. Das Kiffen bleibt auf die eigenen vier Wände beschränkt, was auch der Grund dafür ist, dass es in Thailand keine sogenannten „Coffee Shops“ gibt. Mit dieser Maßnahme soll den Schattenseiten des Drogentourismus entgegengewirkt und der Fokus auf die medizinische Nutzung von Cannabis gelegt werden. Alles andere spielt sich hinter verschlossenen Türen ab, was – analog zur Prostitution – der asiatischen Mentalität entspricht.