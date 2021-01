Von: Björn Jahner | 17.01.21



BANGKOK: Gutem Essen sagt man nach, völkerverständigend sowie friedensstiftend zu wirken und elementarer Bestandteil des menschlichen Lebens zu sein.

Dass Essen auch als kulinarischer Botschafter dienen kann, um fremde Kulturen und ihre einzigartigen Speisen kennenzulernen, das stellt das Kochbuch „Ambassador Cuisine – Diplomatic Link through favorite Dishes“ (Botschafter-Küche – Diplomatische Beziehungen durch Lieblingsgerichte) unter Beweis, das vom National News Bureau of Thailand (NNT) unter Aufsicht des Government Public Relations Department herausgegeben wurde.

In dem lesenswerten Werk stellen sieben Botschafter in Thailand – der Botschafter des Irans, Japans, Pakistans, Malaysias, Nigerias, Portugals und der Türkei – ihre persönlichen Lieblingsgerichte ihres Heimatlandes und ihres Gastlandes vor sowie authentische Restaurants, in denen man die jeweiligen Speisen ihres Heimatlandes auch in Thailand genießen kann.

Der Leser erfährt nicht nur sehr viele interessante Einblicke in Küchen aus aller Welt, sondern auch die kulturellen Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Speisen.

„Ambassador Cuisine – Diplomatic Link through favorite Dishes“ steht kostenlos zum Download als eBook bereit.