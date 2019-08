Von: Björn Jahner | 19.08.19

BANGKOK: Das Centara Grand und das Bangkok Convention Center im CentralWorld laden zu einer neuen Kunstausstellung mit dem Titel „Looking Through the Eyes and Colours“ von Ekarat Aroonrat und Panjarat Polpluek ein, die noch bis Mittwoch, 6. November in der Sky Lobby im 23. Stock des Hotels ausgerichtet wird.

Die Ausstellung enthüllt die Geschichte der „Wahrheit des Lebens und der menschlichen Gesellschaft“ anhand der Erfahrungen der beiden Künstler aus erster Hand. Die ausgestellten Kunstwerke stehen für einen wohltätigen Zweck zum Verkauf. Ein Teil des Erlöses geht an die Dr.Kamchad-Pranee Mongkolkul Foundation.

Ekarat Aroonrat

Ekarats Werke nehmen durch Glauben und Entschlossenheit einen wirklich einzigartigen Stil an. Auf den ersten Blick erscheinen sie zwar farbenfroh, doch schaut man genauer hin, wird man feststellen, dass sie die tiefgreifende Natur des menschlichen Lebens auf eine eher unkonventionelle Weise widerspiegeln.

Panjarat Polpluek

Mit der Überzeugung, dass Schönheit in vielen Formen zum Ausdruck gebracht werden kann, präsentiert Panjarat Polpluek ihre ganz eigene Definition dieses Konzepts, das sich von gewohnten Mustern mit einer ins Auge springenden virtuellen Zeichentechnik absetzt.

Für weitere Informationen oder Katalog-Bestellung wählen Sie die Rufnummer 02-100.1234 (Durchwahl 6753-56). Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Centara Grand at CentralWorld

999 99 Rama I Rd.

Khwaeng Pathum Wan

Khet Pathum Wan

Bangkok 10330

www.centarahotelsresorts.com