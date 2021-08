Kontroverse um Verteilung des Pfizer-Impfstoffs

BANGKOK: Um die Verteilung der von den USA gespendeten Pfizer-Covid-Impfstoffe gibt es eine Kontroverse. Mehrere Krankenhäuser hatten sich darüber beschwert, dass ihnen weit weniger Pfizer-Impfstoffe zugeteilt worden waren, als sie beantragt hatten. Als Folge losten Ärzte in einem Krankenhaus von Pattani aus, wer eine Auffrischungsimpfung erhalten sollte.

Die meisten Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben zwei Sinovac-Impfungen erhalten. Die Immunität des in China hergestellten Präparats nimmt schnell ab, so dass eine Auffrischungsimpfung notwendig ist. Am Sonntag erklärte das Thammasat University Field Hospital (TUFH), es wisse nicht, wie es seinen Ärzten mitteilen solle, dass einige auf ihre Auffrischungsimpfung warten müssten, da das Krankenhaus nur über genügend Dosen für 60 Prozent des Personals verfüge.

Das Gesundheitsministerium beeilte sich, die aufkommenden Zweifel und Frustrationen in der Öffentlichkeit und bei den Ärzten zu besänftigen. Dr. Chawetsan Namwat, ein hochrangiger Mitarbeiter der Abteilung für Seuchenkontrolle des Ministeriums, kündigte am Dienstag an, dass weitere Pfizer-Dosen an die Krankenhäuser geliefert würden, um sicherzustellen, dass alle Patienten an vorderster Front damit geimpft werden könnten.

Der Impfstoff von Pfizer wird mit Hilfe der mRNA-Technologie hergestellt und gilt als hochwirksam gegen die sich schnell ausbreitende Virusvariante Delta. Bevorzugt geimpft werden diejenigen, die bereits zwei Dosen des Sinovac- oder Sinopharm-Impfstoffs erhalten haben. Diejenigen, die einen beliebigen Covid-19-Impfstoff bekommen haben, können sich für eine zweite Impfung mit Pfizer entscheiden. Mediziner, die sich schon einmal mit Covid-19 angesteckt haben und noch nicht geimpft wurden, erhalten ebenfalls eine Dosis Pfizer, während diejenigen, die noch keine Infektionen oder Impfungen hatten, zwei Impfungen mit Pfizer erhalten, wenn sie an vorderster Front arbeiten.

Das Gesundheitsministerium hat außerdem angekündigt, dass der Pfizer-Impfstoff jetzt auch an gefährdete Personen verabreicht wird, d. h. an Personen über 60 Jahre, schwangere Frauen und Personen, die an einer von sieben chronischen Krankheiten leiden.