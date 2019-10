Königliche Barkenprozession auf Dezember verschoben

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

BANGKOK: Die für den 24. Oktober geplante Barkenprozession mit Seiner Majestät König Vajiralongkorn ist wegen der starken Gezeiten im Fluss Chao Phraya auf den 12. Dezember verschoben worden.



Laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Wissanu Kreangam müssen bei der Zeremonie die Bedingungen für Strömung und Wetter berücksichtigt werden. Die Marine führte am Donnerstag bei schwierigen Bedingungen eine Generalprobe der Prozession auf dem Fluss durch. Eine weitere Probe soll wie geplant am 21. Oktober stattfinden. Die Prozession mit 52 kunstvoll gefertigten Barken und 2.200 Seeleuten ist Teil der Feierlichkeiten zur Krönung von König Vajiralongkorn. Weitere königliche Ereignisse sind der Besuch Seiner Majestät in Chinatown am 6. Dezember und die Einweihung einer Wintermesse auf der Royal Plaza am 8. Dezember.