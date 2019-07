Von: Redaktion DER FARANG | 15.07.19

BANGKOK: Zum Abschluss der Krönungszeremonien wird Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun am 24. Oktober bei der königlichen Barkenprozession den Fluss Chao Phraya hinunterfahren, um Mönchen zur Kathin-Zeremonie Roben zu überreichen.

Bei der vier Kilometer langen Prozession, die am Landungssteg Wasukri Pier beginnt und am Wat Arun (Tempel der Morgenröte) endet, rudern 2.200 Soldaten mehr als 52 Barken in einem Rhythmus, der auf Trommeln geschlagen wird. Diese Prozession ist ein seltenes Schauspiel, das nur zu besonderen Anlässen veranstaltet wird. Die letzte königliche Barken-Prozession fand am 9. November 2012 zum 70. Thronjubiläum von König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) statt. Die vom Kulturministerium renovierten und restaurierten Barken werden in der Regel im National Museum of Royal Barges ausgestellt. Die meisten Schiffe, zwei davon älter als ein Jahrhundert, sind aus Holz und haben ein Fabelwesen am Bug. Die königliche Prozession ist ein Zeugnis der Macht, die der thailändische Monarch gemäß traditioneller Überzeugung ausübt. Bei der letzten königlichen Barkenprozession waren Hotelzimmer mit Blick auf den Fluss Chao Phraya ausgebucht.