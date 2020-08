Von: Redaktion DER FARANG | 13.08.20

© The Nation

BANGKOK: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat den sieben neuen Ministern eine Audienz gewährt. Sie mussten in Anwesenheit des Herrschers in der Amphon-Sathan-Halle im Dusit-Palast am Mittwoch den Treueeid ablegen.

Laut der neuen stellvertretenden Arbeitsministerin Narumon Pinyosinwat gab der König den neuen Ministern moralische Unterstützung mit auf den Weg und forderte sie auf, das Richtige für das Glück der Öffentlichkeit zu tun. Nach der königlichen Audienz signierten die neuen Kabinettsmitglieder und ihre Ehepartner ein Buch, in dem sie der Königinmutter Sirikit zum Geburtstag am Mittwoch gratulierten.