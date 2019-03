PATTAYA: Das Kulturministerium und der Kulturrat der Stadt Pattaya laden Urlauber, Residenten und Einwohnerschaft ein, gemeinsam den „Thai Heritage Conservation Day“ zu feiern, der jährlich und landesweit seit dem Jahr 1985 am 2. April zu Ehren Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn ausgerichtet wird.

Khon-Drama ein UNESCO-Weltkulturerbe

Zum thailändischen Kulturerbe zählt unter anderem der Maskentanz Khon, der in den frühen Abendstunden am Sonntag, 31. März bis Dienstag, 2. April umsonst und draußen auf der Aktions- und Veranstaltungsfläche auf der Strandpromenade an der Einmündung der Pattaya Klang Road in die Beach Road aufgeführt wird. Der Tanz basiert auf dem klassischen Drama Ramakian, das aus dem indischen Kulturkreis stammt und in Thailand adaptiert wurde. Erst Ende November letzten Jahres wurde er von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.

Umzug, Tanz und Kultur auf der Strandpromenade

Der Auftakt des dreitägigen Festivals erfolgt am 31. März, 17 Uhr und beginnt mit einem stimmungsvollen Umzug über die Beach Road, gefolgt von Maskentänzen und vielen weiteren traditionellen thailändischen Darbietungen. An mehreren Ständen sollen die Besucher die Möglichkeit erhalten, sich über typisch thailändische Kulturgüter und Künste zu informieren wie z. B. Thai-Seide. Unbedingt mitnehmen sollte man einen Fotoapparat oder ein Mobiltelefon mit Kamera, denn geboten werden großartige Kostüme und beeindruckende Choreographien, die man in Pattaya nur selten vor die Linse bekommt.

Besuch im Museum- oder Nationalpark in Tracht

Der „Thai Heritage Conservation Day“ wird landesweit mit den verschiedensten kulturellen Veranstaltungen wie Seminaren, Konzerten, Aufführungen etc. zelebriert. Thais erhalten an diesem Tag zudem oftmals kostenlosen Eintritt in vielen Museen und Nationalparks des Landes. Weiter wird die Bevölkerung an diesem Tag aufgefordert, ihr Haus mit der thailändischen Nationalflagge zu schmücken und Museen oder Nationalparks in traditionellen thailändischen Trachten zu besuchen.

Weitere Auskünfte erteilt Manaya Prakam, Präsident des Kulturrates der Stadt Pattaya, unter der Rufnummer 089-163.5595..