Das Kerzenfestival in Ubon Ratchathani ist ein spektakuläres Ereignis in Thailand. Es beinhaltet beeindruckende Paraden und kunstvoll gestaltete Kerzenkunstwerke. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Anfang August beginnt mit zwei religiösen Feiertagen die dreimonatige buddhis­tische Fastenzeit („khao phansa“). Der Asanha-Bucha-Tag am Dienstag, 1. August 2023 erinnert an die erste Predigt Buddhas in der Öffentlichkeit vor fünf Schülern. Am Mittwoch, 2. August 2023 folgt khao phansa. Dieser Feiertag steht ganz für den Beginn der buddhistischen Mönchsklausur, jene drei Monate, während der die Mönche sich strikt an ihre Pflichten halten müssen.

In Vorbereitung auf die für Buddhisten wichtigste Zeitspanne im Jahr präsentieren sich viele Städte in besonderem Glanz. Um den Beginn dieser fulminanten Periode zu markieren, organisiert die buddhistisch geprägte Bevölkerung eindrucksvolle Feste, mit denen sie sich auf lokale Traditionen und ihren Glauben besinnt. Touristen sind herzlich eingeladen, diesen einzigartigen Feierlichkeiten voller Lokalkultur beizuwohnen, die sie in dieser Form nirgendwo anders auf der Welt vorfinden werden.

Nachfolgend drei Kerzen-Festivals, die zu einem unvergesslichen Besuch locken:

Almosengang auf dem Elefantenrücken

Die Provinz Surin ist bekannt für ihre Dickhäuter. Hier erfolgt der Almosengang auf dem Elefantenrücken. Foto: epa/Rungroj Yongrit

In Surin wird am Denkmal von Phaya Surin Phakdi Si Narong Changwang am Montag, 31. Juli und Dienstag, 1. August 2023 zum Beginn der buddhistischen Fastenzeit ein stimmungsvolles Festival veranstaltet, zu dessen Höhepunkten eine Kerzen- und eine Elefantenparade mit 87 Dickhäutern zählen. Mönche sitzen dann auf dem Rücken der Tiere und nehmen Almosen von der Bevölkerung entgegen. Mehr erfahren Sie unter facebook.com/tatsurin.

Kerzenzauber am Fluss

In Ayutthaya werden die Kerzen für die Mönche mit Booten über den Khlong Lat Chado in den Tempel gebracht. Foto: Tourism Authority of Thailand

Ein Kerzenfestival der ganz besonderen Art wird am Dienstag, 1. August 2023 auf dem Khlong Lat Chado im Bezirk Phak Hai der Provinz Ayutthaya veranstaltet. Um das traditionelle Leben der Bevölkerung am Fluss zum Ausdruck zu bringen, werden hier die Kerzen nicht auf dem Land, sondern mit Booten auf dem Khlong Lat Chado in die Tempel gebracht. Weitere Höhepunkte des „Aquatic-Phansa“-Festivals stellen ein Floating Market und eine Vielzahl kultureller Aufführungen sowie die Wahl des am besten geschmückten Hauses am Fluss dar. Mehr erfahren Sie unter facebook.com/TAT.Ayutthaya.

Meterhohe Wachsskulpturen

Beim Wachsskulpturenfestival in Ubon Ratchathani von Sonntag, 30. Juli bis Donnerstag, 3. August 2023 werden zur Verehrung Bud-dhas aufwendig geschnitzte Skulpturen aus Kerzenwachs hergestellt, die jedes Jahr Tausende an Besuchern in die Isaan-Metropole locken. Die prächtigen Unikate werden in den verschiedensten Formen und Größen mit viel Liebe zum Detail geschnitzt. Einige der Wachsskulpturen erreichen sogar eine Höhe von mehreren Metern, weshalb das Festival als weltweit einzigartig gilt. Mehr erfahren Sie unter facebook.com/tatubon.