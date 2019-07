Kautionsverstoß: Strafe bei 7-Eleven bezahlen

Von: Björn Jahner | 28.07.19



THAILAND: Keine Frage, sie sind praktisch, vereinfachen das Leben ungemein und helfen mitunter bei ungeplanten Situation aus der Patsche: Die Rede ist von den landesweit omnipräsenten 7-Eleven-Shops, in denen man nicht nur rund um die Uhr einkaufen, sondern auch Rechnungen für Strom- und Wasser, Flug- und Bustickets, Konzertkarten und viele mehr gegen einen kleinen Obolus begleichen kann.

Möglich macht’s die Counter Service Co., Ltd., die ihren Service in fast allen Filialen der Minimarktkette anbietet. Das Bezahlsystem wurde nun in Kooperation mit dem Justizministerium um einen recht ungewöhnlichen Service erweitert: Bürgen, über die ein Bußgeld verhängt wurde, weil die Person, für die sie gebürgt haben, gegen ihre Kautionsauflagen verstoßen hat, z. B. nicht vor Gericht erschienen ist, können ihre Geldbuße nun bequem am Minimarktschalter bezahlen und sparen sich somit den Weg vor Gericht!