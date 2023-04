PATTAYA: Nach dem gelungenen Auftakt in Naklua am Dienstag (18. April 2023) wird am heutigen Mittwoch (19. April 2023) auf der Pattaya Beach Road das große „Wan Lai Festival“ zum thailändischen Neujahrsfest veranstaltet.

Die sonnenverwöhnte Ostküste gilt sowohl bei ausländischen als auch einheimischen Urlaubern als das Party-Mekka schlechthin. Jedes Jahr strömen unzählige Besucher nach Pattaya, um an einer der größten Songkran-Sausen Thailands teilzunehmen. Zur Freude der lokalen Hotellerie und Gastronomie, schließlich fließt nicht nur das Wasser in Strömen, sondern auch der Alkohol und das Geld.

Foto: Jahner

Ausgestattet mit Wasserpistolen, Gartenschläuchen, mit Wasser oder Puder gefüllten Eimern sowie den berüchtigten und zu Recht verbotenen PVC-Rohren, die einer druckgewaltigen Wasserkanone gleichen, ziehen die jungen Wilden in den „Wasserkrieg“.

Foto: PR Pattaya

Dieses Jahr wird die Pattaya Beach Road auf dem Abschnitt von der Pattaya Klang Road bis zur Walking Street für den Verkehr gesperrt und in eine Wasserspritzzone verwandelt.

Foto: Central Pattaya

Als Party-Hotspot zählt das Einkaufszentrum Central Pattaya an der Beach Road, wo bekannte thailändische Bands und DJs der feiernden Menge in der „My Underwater World“ ordentlich einheizen werden. In diesem Jahr live auf der Bühne stehen: ZEAL um 17.30 Uhr, SILLY FOOLS ft. Ben um 19.30 Uhr und INDIGO ft. Chilee um 21.30 Uhr.