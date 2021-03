Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.21

BANGKOK: Der Große Palast und fünf weitere unter der Aufsicht des Büros des Königshauses stehende Stätten sind ab Dienstag kommender Woche wieder für Besucher geöffnet.

Das Büro des Königshauses kündigte auf seiner Webseite die Wiedereröffnung des Großen Palastes mit dem Wat Phra Kaeo, dem Tempel des Smaragd-Buddhas, des Palastes Bang Pa-in in der Provinz Ayutthaya, des Palastes Bhubing in Chiang Mai, des Projektes Chang Hua Man in Phetchaburi, des Museums Königin Sirikit für Textilien in Bangkok und des Sala Chalermkrung Royal Theatre in Bangkok an. Das Arts of the Kingdom Museum in Ayutthaya wird am 24. März für die Öffentlichkeit wieder zugänglich sein. Am 1. Februar gab das Büro die Schließung des Grand Palace und anderer Orte wegen der Covid-19-Pandemie bekannt.