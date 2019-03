Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.19

KANCHANABURI: Das Provinzgericht Thong Phaphume in Thailands westlicher Provinz Kanchanaburi wird heute das Urteil zu einem rechtswidrigen Jagdfall verlesen, in dem ein Milliardär beschuldigt wird, geschützte Wildtiere erschossen zu haben.

Die Straftat fand am 3. Februar letzten Jahres in Kanchanaburis Naturschutzgebiet Thungyai Naresuan statt. Die Jagdgesellschaft bestand aus Premchai Karnasuta, dem CEO der Italian-Thai Development Corporation, Yong Dodkrua, Thani Thummat und der Köchin Nathee Riamsaen. Sie wurden von Wildhütern verhaftet und waren im Besitz eines getöteten Panthers und weiterer Tiere. Die Verhaftung des einflussreichen Bau-Tycoons sorgte für Schlagzeilen. Die Gerichtsverhandlung zog sich hin und der soziale Status des Hauptverdächtigen hat in der Öffentlichkeit die Frage aufgeworfen, ob die Täter jemals bestraft werden.

Gegen die vier Verdächtigen, die sich alle für nicht schuldig erklärt haben, wurden neun Anklagen erhoben, darunter die illegale Jagd auf eine geschützte Tierart und der illegale Besitz von Schusswaffen. 32 Zeugen der Staatsanwaltschaft und 16 der Verteidigung sagten während des Prozesses aus.