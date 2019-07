Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.19

THAILAND: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X.), einziger Sohn des verstorbenen Monarchen Bhumibol Adulyadej und von Königin Sirikit Kitiyakara, feiert am Sonntag, 28. Juli seinen 67. Geburtstag. DER FARANG wünscht Seiner Majestät alles Gute zum Geburtstag und ein langes Leben.

Am 28. Juli 1952 in der Ambara-Villa des Königlichen Dusit-Palastes in Bangkok geboren, kann Seine Majestät heute auf eine lange und erfolgreiche militärische Karriere zurückblicken. Seine Grundschulzeit verbrachte er in der Udorn Hall des Dusit-Palastes, gefolgt von der weiterführenden schulischen Ausbildung im englischen Sussex und Somerset. Ab August 1970 besuchte er das King's College in Paramatta im australischen Sydney und schloss 1976 sein Bachelorstudium in Militärstudien an der University of New South Wales erfolgreich ab. 1978 absolvierte er eine Ausbildung an der Königlich Thailändischen Militärschule für Offiziere und Stabspersonal, 1987 beendete er erfolgreich sein Jura-Studium an der Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) in Nonthaburi mit dem Bachelor-Abschluss. 1990 absolvierte er einen Studiengang am Royal College of Defense Studies des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland.



Am 28. Dezember 1972 wurde ihm von seinem Vater, König Bhumibol Adulyadej, der Titel „Somdech Phra Borama Orasadhiraj Chao Fah Maha Vajiralongkorn Sayam Makutrajakuman“ verliehen, womit er offiziell zum Kronprinzen (1972 bis 2016) und Thronerben erklärt wurde. In den Folgejahren nahm Seine Königliche Hoheit an zahlreichen militärischen Ausbildungskursen in Australien und den Vereinigten Staaten teil und führte Beobachtungsreisen nach Großbritannien, Belgien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande durch.



Weitere Ausbildungskurse im Bereich des Militärs, darunter eine Sprengausbildung, eine Flugausbildung für Hubschrauber und Hochleistungsjets sowie die Ausbildung im Umgang mit Handfeuerwaffen schlossen sich an. Rama X. ist seit dem 13. Oktober 2016 König von Thailand, die offizielle Krönungszeremonie erfolgte vom 4. bis 6. Mai 2019 in Bangkok.