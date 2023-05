BANGKOK: Thai Vietjet hat am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok die „The Coral Executive Lounge“ eröffnet, in der die Passagiere während des Wartens auf ihren Flug eine Reihe von Premium-Services in Anspruch nehmen können, u.a.

Speisen und Erfrischungen, Snacks, eine Bar, WiFi, Fluginformationsdienste, private Räume, Nacken- und Schultermassagen, Zeitungen und Zeitschriften und Fernseher. Sie befindet sich im Concourse D im Abflugterminal des Flughafens.