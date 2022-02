Von: Björn Jahner | 07.02.22

PATTAYA: Das „Oceanbeat Electronic Music Festival“ meldet sich zurück und ist am Sonntag, 13. Februar 2022 ab 12.00 Uhr wieder zu Gast am Bamboo Beach Pattaya in der Soi 16 in Naklua.

Fans elektronischer Tanzmusik dürfen sich auch diesmal wieder auf Ibiza-House-Sounds der Mixx Pattaya Resident DJs Eddie Pay und Matthew White sowie von vielen weiteren DJs in der schöns­ten Strandlocation der Stadt freuen.

Eddie Pay & Matthew White aka Pay & White

PatriZe

DJ Benz

Fluke

DJ Groovy T

DJ Knight

V

Amp 69

Shompoo

Nicht vergessen: Wer früher kommt, kann länger feiern! Eintritt frei. Mehr auf Facebook.