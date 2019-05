Die sichelförmige Bucht von Pattaya bildet am 24. und 25. Mai wieder die grandiose Kulisse für das Pattaya International Fireworks Festival, das auch in diesem Jahr Hundertausende Feuerwerksbegeisterte an die Beach Road locken wird. Vier internationale Pyrotechnikerteams plus Gastgeber Thailand werden für einen Feuerzauber am Himmel sorgen, um sich mit Kreativität, Professionalität und Synchronität zur Musik als die Götter des Feuerwerks zu beweisen. Die Ausgabe FA10/2019 enthält einen Überblick zu allen Programmhöhepunkten des wohl farbenprächtigsten Spektakel des Jahres.

Mit der königlichen Zeremonie des Pflügens und dem Visakha-Bucha-Tag finden im Mai zwei bedeutende Ereignisse statt. Während das erste einen brahmanischen Ursprung hat, handelt es sich beim zweiten um eine althergebrachte, buddhistische Tradition. Was, wieso, weshalb, wird in der neuen Ausgabe erklärt.

Autor Kuno Paulus war auf der Suche dem flüssigen Gold aus den Wäldern Thailands.... Honig! Der Leserschaft erklärt er, weshalb es im Königreich kaum Imker, sondern vielmehr Honigsammler gibt und zieht aus seinen neuen Erkenntnissen einen Vergleich zu den europäischen Zeidlern aus dem frühen Mittelalter.

Mit einer großen Prozession durch Bangkok hat Thailand am 5. Mai seinen frisch gekrönten König Maha Vajiralongkorn geehrt. Wir blicken zurück auf die Höhepunkte der Krönung des Monarchen.

Reiseautorin Wally Sanders berichtet aus dem Nordwesten von Thailand, genauer aus der Provinz Tak, wo sie sich auf König Taksins Spuren begab. Das Ergebnis ist ein grenz-genialer Roadtrip!

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Gerüchte und Wahrheiten zum Thema Impfen, Hollywoods Protest gegen die Todesstrafe für Schwule in Brunei, die neuesten Nachrichten aus der Computerwelt und eine Frucht, die wie Erdnussbutter schmeckt!

Ebenfalls enthalten sind – wie in jeder geraden Ausgabennummer – die Lokalnachrichten aus Phuket und Hua Hin.

