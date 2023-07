Beach-Hopping in Nakhon Si Thammarat – Die Provinz im tiefen Süden Thailands bietet unberührte Strände und kristallklares Wasser. Beim Beach-Hopping kann man die Vielfalt der Küstenlinie erkunden. Von langen Sandstränden bis hin zu abgelegenen Buchten gibt es für jeden etwas. Entspannen Sie sich, schwimmen Sie im Meer und genießen Sie die Schönheit der Natur. Nakhon Si Thammarat ist ein Paradies für Strandliebhaber!

Thailand ehrt den Geburtstag Seiner Majestät – Seit sieben Jahren ist Seine Majestät Maha Vajiralongkorn König von Thailand. Am Freitag, 28. Juli 2023 wird Seine Majestät 71 Jahre alt. DER FARANG gratuliert Seiner Majestät zum Geburtstag und wünscht ihm viel Gesundheit und ein langes Leben.

Laufen in der Stadt und Natur – Thailand ist nicht nur für seine atemberaubenden Strände und kulturellen Schätze bekannt, sondern auch für sein lebhaftes Laufsport-Szenario. Von belebten Städten bis hin zu malerischen ländlichen Gebieten bietet das Land eine Fülle von Laufveranstaltungen für Sportbegeisterte jeden Levels. Wir werfen einen Blick auf einige der beliebtesten Laufsportveranstaltungen in Thailand.

Pattayas Wongamat Beach erhält einen Nachtmarkt – Pattaya ist bekannt für seine pulsierenden Märkte, die während der Nacht zum Leben erwachen. Diese lebendigen und farbenfrohen Nachtmärkte bieten den Besuchern eine Fülle an kulinarischen Genüssen, darunter Garküchen mit köstlichen Speisen, verlockende Fleischspieße, frisches tropisches Obst und die Atmosphäre von Freiluft-Lokalen, begleitet von mitreißender Livemusik. Der neueste Nachtmarkt der Touristenmetropole entsteht derzeit in der Soi 16 in Naklua, nur 200 Meter vom schönen Wongamat Beach entfernt.

Leichenfund in Kühltruhe – Es ist einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle in Pattayas deutscher Community der letzten Jahre: Das Verschwinden des deutschen Immobilienmaklers Hans-Peter Mack, 62, am 4. Juli, dessen Leiche am 10. Juli Leiche in einem Mietshaus im Chokchai Garden Home Village 1 im Osten des Stadtgebietes gefunden wurde – zerstückelt in einer Kühltruhe.

Entschleunigung in Bangkoks grüner Lunge – Die Bangkoker Kanäle, auf Thailändisch „Khlongs“ genannt, kennen die meisten ausländischen Besucher zumeist von einer Bootsrundfahrt oder von einem Besuch auf den schwimmenden Märkten, wo sie für ein paar Stunden das traditionelle Leben der Bevölkerung am Ufer der Wasserwege erleben. Aber was viele nicht wissen, ist die große Bedeutung der Khlongs für den Hochwasserschutz der thailändischen Hauptstadt.

Phuket erholt sich – Phuket im Süden des Landes will bis Ende dieses Jahres mehr als 14 Millionen internationale und inländische Touristen anlocken und erwartet dabei Tourismuseinnahmen von über 200 bis 300 Milliarden Baht. Thailands größte Insel wurde in den Jahren 2020 und 2021 stark von der Covid-19-Pandemie beeinträchtigt, doch nach dem Start des „Sandbox“-Programms im Juli 2021 kehrten die Touristen langsam zurück. Dieses Jahr erlebt die Insel einen regelrechten Boom!

Thailand, ein Paradies nur für Senioren? – Dass Thailand ein Rentner-Paradies, ist hat sich ja weitestgehend herumgesprochen. Aber wie steht es mit der jungen Generation? Diejenigen, die noch nicht auf ihre Früchte der Arbeit zurückblicken können und noch auf regelmäßige Einnahmen angewiesen sind? Welche Chancen haben junge Menschen nach Thailand auszuwandern, hier zu leben und hier Geld zu verdienen? Ein Interview von Wolfgang Payer (Easy ABC Sprachschule) mit Stefan Fabbro (FS Consulting Co., Ltd.).

Toller Baum und guter Schattenspender – Der Kadamba-Baum ist eine Riese und wächst geradezu unheimlich rasch. Er ist einer der am meisten gepflanzten Bäume in Südostasien, doch in Thailand ist er relativ unbekannt und schwer zu finden. Mit der Klimaerwärmung ändert das vielleicht. Freuen Sie sich auf einen neuen Teil der Gartengeschichten von Hans Fritschi.

Eine kulturelle Reise nach Thailand – Thailand, das Land des Lächelns, begeistert mit seiner reichen Kultur, exotischen Küche und atemberaubenden Landschaften. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, dieses faszinierende Land persönlich zu besuchen. Glücklicherweise gibt es Veranstaltungen wie das Thai-Festival in Bad Homburg, die es ermöglichen, zumindest für kurze Zeit in die thailändische Kultur einzutauchen. Das Thai-Festival findet am Samstag, 12. August und Sonntag, 13. August 2023 statt. Wir werfen einen Blick auf das diesjährige Festivalprogramm.

