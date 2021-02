Von: Björn Jahner | 28.02.21

Volker Hellstein, Geschäftsführer von Häfele Thailand bekam den DGNB-Award in Silber vom deutschen Botschafter in Thailand, S.E. Georg Schmidt überreicht. Fotos: Häfele

BANGKOK: Am 17. Februar 2021 fand die feierliche Eröffnung der neuen Lagererweiterung des Distribution Center an der Bangna–Trad Road (Km. 22) statt, einhergehend mit der Verleihung des DGNB-Awards in Silber für dieses ehrgeizige Projekt.

Um die Qualität von nachhaltigem Bauen erfass- und bewertbar zu machen, hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, kurz DGNB, ein ganzheitliches Zertifizierungssystem entwickelt, das die Umwelt, den Menschen und die Wirtschaftlichkeit gleichermaßen einbezieht und das über den gesamten Lebenszyklus. Als Planungs- und Optimierungstool zur Bewertung nachhaltiger Gebäude und Quartiere entwickelt, hilft es dabei, die reelle Nachhaltigkeit bei Bauprojekten zu erhöhen. Das DGNB-System ist weltweit in der Anwendung. Bewertet wird die Gesamtperformance eines Projekts, anstatt einzelner Maßnahmen.

Nachhaltigkeit erfordert Maßnahmen

Das Häfele Design Center in Phuket erhielt diese Auszeichnung bereits im Jahr 2013. Dabei handelte es sich sogar um den ersten DNGB-Award, der in Thailand je vergeben wurde. Das Kriterium der Gebäude-Nachhaltigkeit wurde erfüllt, indem Energieeinsparungen erzielt und umweltverträgliche Materialien beim Bau verwendet wurden, die den DGNB-Standards entsprechen.

Mit dem Fokus auf eine deutliche Effizienzsteigerung im Service-Level, wurde die Fläche des Distribution-Centers in Bangna von 10.000 auf 24.000 Quadratmeter vergrößert. Während der Bauphase wurden ebenfalls die Lagersysteme sowie -prozesse angepasst und weiterentwickelt, um deutsche Standards zu erreichen. Derzeit sind allein in Thailand mehr als 25.000 Produkte vorrätig und sofort lieferbar.

Stromkosten und CO2-Ausstoß gesenkt

Das hochmoderne Lager wurde unter Berücksichtigung von Energieeinsparungen errichtet, zum Beispiel mit dem Einsatz effektiver LED-Leuchten und durch die Installierung von Sonnenkollektoren zur Energiegewinnung auf dem Dach. Die 964 Paneele des Solardachs leis­ten bei Spitzenleistung bis zu 320 kW. Insgesamt werden bis zu 478 Megawattstunden pro Jahr produziert, wodurch die jährlichen Stromkosten um bis zu zwei Millionen Baht gesenkt und der jährliche CO2-Fußabdruck um 467,2 Tonnen verringert wurde.

Die 964 Solar-Paneele reduzieren nicht nur Stromkosten, sondern verringern auch den CO2-Fußabdruck von Häfele.

Da Häfele mit dem Projekt einen effektiven Beitrag zur Reduzierung der globalen Erwärmung und der Umweltverschmutzung leistet, wurde es mit dem renommierten DGNB-Award in Silber ausgezeichnet. Für Volker Hellstein, Geschäftsführer von Häfele Thailand, war es eine große Ehre, den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand, S.E. Georg Schmidt, als VIP-Gast begrüßen zu dürfen, der ihm im Rahmen einer feierlichen Zeremonie den begehrten DNGB-Award überreichte.

Die Fläche des Häfele Distribution-Centers in Bangna von 10.000 auf 24.000 Quadratmeter vergrößert.

Als weitere Ehrengäste wurden Dr. Robert Himmler (Geschäftsführer DGNB), Dr. Roland Wein (Geschäftsführer der Deutsch-Thailändischen Handelskammer), Sakkanon Chirathivat (Direktor Zengroup), Vivat JIratikarnsakul (Direktor WHA Hemaraj), Therdsiddhi Hoprasartsuk-Pellaumal (Geschäftsführer Vituarch), Guillaume Busschaert (Manager Cominthai) sowie die Top-Management-Riege von Häfele Thailand begrüßt. Weitere Infos erfahren Sie bei Häfele.