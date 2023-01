Von: Björn Jahner | 23.01.23

KRABI: Ein deutscher Tourist ist in einem Nationalpark in Krabi im Süden des Landes von einer Klippe in den Tod gesprungen, während Parkangestellte ihn von einem Berggipfel, wo sie ihn eine Stunde zuvor an einem Selbstmordversuch gehindert hatten, hinunterbegleiteten, teilte die Polizei am Sonntag der Presse mit.

Der Tourist habe unter Depressionen gelitten und sei um 18.30 Uhr von einer Klippe gesprungen, während er vom Berg Khao Ngon Nak hinunterbegleitet wurde. Der Berg liegt im Nationalpark Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi im Bezirk Mueang von Krabi.

Die Mutter des Mannes hatte die Parkbeamten am Samstag alarmiert, dass er selbstmordgefährdet sei.

Tikawut Sriburin, Leiter des Parks, sagte, die Mutter des Mannes habe am Samstag um 13.30 Uhr im Parkbüro angerufen, um die Beamten darüber zu informieren, dass ihr Sohn an Depressionen leide und sie angerufen habe, um ihr mitzuteilen, dass er Selbstmord begehen wolle.

Die Parkbeamten überprüften daraufhin das Register der Parkbesucher und stellten fest, dass der Mann den Park um 11.12 Uhr betreten hatte. Sie forderten ein Foto des Mannes von seiner Mutter an und begannen dann mit der Suche nach ihm, so Khun Tikawut.

Die Parkbeamten fanden ihn um 17.30 Uhr auf dem Berggipfel. Sie sprachen mit ihm, bis er sich beruhigt hatte. Er erklärte sich dann bereit, den Beamten auf einem Pfad vom Berg hinunterzufolgen, so Khun Tikawut.

Während des Abstiegs beantwortete der Mann um 18.30 Uhr einen Anruf auf seinem Mobiltelefon. Danach beendete er das Gespräch und entschuldigte sich bei den Parkbeamten. Anschließend sprintete er zum Rand einer nahe gelegenen Klippe und sprang, so Khun Tikawut.

Die Parkbeamten seien schockiert gewesen und hätten den Mann so plötzlich und schnell laufen sehen, dass sie ihn nicht aufhalten konnten.

Die Parkbeamten sagten nicht, mit wem der Mann bei seinem letzten Telefonat gesprochen hatte und was er sagte. Die Rettungskräfte brauchten etwa zwei Stunden, um den Grund der felsigen Schlucht zu erreichen, in die der Mann gesprungen war. Sie befand sich etwa 50 Meter unterhalb der Klippe, von der er gesprungen war. Rettungskräften konnten den Mann deshalb erst nach mehreren Stunden bergen.

Khun Tikawut sagte, dass die Leiche des Mannes in das Krankenhaus von Surat Thani gebracht worden und die deutsche Botschaft über den Tod des Mannes informiert worden sei.