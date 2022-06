Dampflockfahrt zu Ehren Seiner Majestät

Von: Björn Jahner | 30.06.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) feiert den 70. Geburtstag Seiner Majestät König Maha Vajiralongkorn am 28. Juli 2022 mit einer speziellen Dampflockfahrt.

Der Leiter der SRT-Öffentlichkeitsarbeit Ekkarat Sri-Arayanphong sagte, dass die historische Strecke Bangkok-Ayutthaya den Thais die Möglichkeit biete, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und ihre Loyalität gegenüber Seiner Majestät zu zeigen.

Die SRT wird die Dampflokomotiven Nr. 824 und 850 aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs einsetzen, die von Nippon Sharyo hergestellt wurden.

Die Züge werden um 8.10 Uhr von Bangkoks Hua Lamphong Station abfahren und um 10.25 Uhr in Ayutthaya ankommen.

Der Zug hält an den Bahnhöfen Samsen, Bang Sue, Bang Khen, Lak Si, Don Mueang und Rangsit. Die Reisenden können bis zu sechs Stunden in Ayutthaya verbringen, bevor sie um 16.40 Uhr wieder mit dem Dampfzug zurückfahren, Ankunft in Hua Lamphong um 18.55 Uhr.

Khun Ekkarat sagte, dies sei eine von sechs besonderen Anlässen, zu denen die Dampflokomotiven der Pacific wieder in Betrieb genommen werden.

Die Lokomotiven würden auch den inländischen Tourismus unterstützen und der örtlichen Bevölkerung Einnahmen und Arbeitsplätze verschaffen, fügte er hinzu.

Die Tickets kosten 299 Baht pro Person und beinhalten einen Snack.

Tickets sind an allen Bahnhöfen landesweit erhältlich.

Die Fahrgäste müssen vollständig geimpft sein oder ein negatives ATK-Testergebnis vorweisen, das nicht älter ist als 72 Stunden vor Reisebeginn.

Die SRT wird am 12. August 2022 einen weiteren Dampfsonderzug von Bangkok nach Chachoengsao einsetzen. Der Fahrkartenverkauf beginnt am 13. Juli 2022.