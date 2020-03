COVID-19: Tourismusbehörde dementiert Touristen-Quarantäne

Ausländische Touristen tragen Mundschutz am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Zwei Tage nachdem das Department of Disease Control unter Aufsicht des Thailändischen Ministeriums für Gesundheit (MoPH) eine Aktualisierung ihrer Sonderankündigung COVID-19 betreffend ausländischen Urlaubern bekanntgegeben hat, die aus den 11 Ländern kommen, die das Königreich auf der Liste der Hochrisikogebiete für COVID-19-Infektionen gesetzt hat, ist das Chaos perfekt und die zuständigen Behörden und Ministerien glänzen mit widersprüchlichen Bekanntmachungen.

Während das Department of Disease Control ausländischen Urlaubern empfiehlt, die aus den 11 Risikogebieten (Japan, Südkorea, Deutschland, China, Taiwan, Frankreich, Singapur, Italien und der Iran, und die beiden Gebiete sind Macau und Hongkong) kommen und keine COV-19-Symptome zeigen, sich nach Ankunft in Thailand einer zweiwöchigen Selbstquarantäne auf ihrem Hotelzimmer zu unterziehen, wird dies nur einen Tag später von der Tourism Authority of Thailand (TAT) dementiert. In einem Sondernewsletter und auf ihrer Webseite betont die TAT, dass die „thailändische Regierung bisher keine offizielle Ankündigung bezüglich der Selbstquarantäne für Reisende aus betroffenen Gebieten gemacht“ hätte.

Quarantäne-Bitte sorgt für Stornierungswelle

Nicht nur die Medien, sondern besonders Urlauber aus den betroffenen Ländern sind verunsichert und fragen sich, was sie bei der Einreise nach Thailand erwartet, wenn sie ihren geplanten Urlaub nicht längst storniert haben. Denn das Risiko, die schönsten Tage des Jahres in einem fremden Land in Quarantäne zu verbringen, möchte verständlicherweise niemand eingehen, auch wenn es sich bei der Bekanntmachung des Department of Disease Control nur um eine „Empfehlung“ handelt.

Auch der Hinweis, dass Urlauber, die aus den 11 Risikogebieten kommen und keine COV-19-Symptome zeigen, unbesorgt sein können, wenn sie den Beamten der Immigration bei der Einreise ihre Unterkunft für die ersten 14 Tage ihres Urlaubs zwecks behördlicher Kontaktaufnahme benennen, würft Fragen auf, die die Verantwortlichen anscheinend nicht bedacht haben: Was erwartet zum Beispiel Urlauber, die nur einen Kurzaufenthalt bzw. Urlaub unter 14 Tagen in Thailand geplant haben? Oder Individualtouristen, die eine Rundreise auf eigene Faust unternehmen möchten, um das Königreich in all seinen Facetten kennenzulernen? Eine Antwort seitens der Behörden blieb auch drei Tage nach der Bekanntmachung der empfohlenen Selbstquarantäne und drohenden Verweigerung der Einreise beim Nichtnachweis des genauen Aufenthaltsortes aus.

Vorwurf: Dilettantisches Krisenmanagement

Dass eine Hand nicht weiß was die andere tut, darauf lässt das Verhalten des thailändischen Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul schließen, der die Diskussion über die obligatorische Quarantäne im Hotelzimmer ursprünglich entfachte. Auf seinem Facebook-Account kündigte er am Dienstag an, dass „jeder, der aus diesen neun Ländern kommt, die als Seuchengebiete deklariert wurden, ausnahmslos eine 14-tägige Selbstquarantäne einhalten muss“. Die Mitteilung endete mit der Androhung „Wir werden dies gemeinsam durchkämpfen“. Umso größer die Überraschung, dass der Beitrag nur wenige später – wie auch die Facebookseite von Anutin – ohne ersichtlichen Grund nicht mehr aufrufbar war. Das Posting enthielt gescannte Bilder der offiziellen Ankündigung mit der Unterschrift Anutins, weshalb die Ankündigung sowohl von thailändischen als auch ausländischen Medien, einschließlich CNN, aufgegriffen wurde, was bei Touristen aus den betroffenen Ländern, zu großer Verwirrung führte. Es ist nicht das erste Mal, das sich der Gesundheitsminister einen Fauxpas leistete. Anfang Februar erregte internationale Aufmerksamkeit, als er forderte, ausländische Touristen, die in Thailand keine Gesichtsmasken tragen, aus dem Land zu werfen.

Verwirrspiel hin oder her, deutsche Urlauber fordern verständlicherweise Aufklärung von der thailändischen Regierung. Die Redaktion des Magazins DER FARANG erreichten bereits viele Zuschriften, in denen Touristen aus Deutschland ankündigten, ihren geplanten Thailand-Urlaub zu stornieren. Im Hinblick auf die derzeitige Touristenflaute wäre eine weitere Stornierungswelle wohl das Letzte, das Thailand gebrauchen könnte.