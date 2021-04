Medizinisches Personal kämpft an vorderster Front gegen COVID-19. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat am Donnerstagmorgen 1.871 neue Covid-19-Infektionen und 10 neue Corona-Todesfälle bekanntgegeben, wodurch sich die Gesamtzahl der Fälle auf 63.570 Patienten und 188 Todesopfer erhöht.

Weitere Details werden in der Pressekonferenz des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Vormittag mitgeteilt.

⬆️ 23. April 2,070: 04 Todesfälle

⬆️ 24. April 2,839: 08 Todesfälle

⬇️ 25. April 2,438: 11 Todesfälle

⬇️ 26. April 2,048: 08 Todesfälle

⬆️ 27. April 2,179: 15 Todesfälle

⬇️ 28. April 2,012: 15 Todesfälle

⬇️ 29. April 1,871: 10 Todesfälle