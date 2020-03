Coronavirus: Aktuelle Kurzmeldungen aus Österreich

Arbeiten am Brennerbasistunnel werden zunächst eingestellt

INNSBRUCK: Wegen der Coronakrise werden die Bauarbeiten am Brennerbasistunnel vorübergehend auch von österreichischer Seite eingestellt. Das kündigte der Chef der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), Andreas Matthä, im Interview mit der Wiener Zeitung «Kurier» an. Die ÖBB reagierten damit auf einen ähnlichen Schritt auf italienischer Seite. Außerdem würden die strengen behördlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus speziell im Bundesland Tirol berücksichtigt. Damit sei eine zuletzt auf 2028 terminierte Eröffnung des längsten Eisenbahntunnels der Welt sehr fraglich geworden, hieß es. Inklusive der bereits bestehenden Umfahrung von Innsbruck wird der Tunnel 64 Kilometer lang werden. Er soll den Auto- und Lastwagenverkehr über den Brennerpass vermindern.

«Medis gegen Covid-19» - Plattform für Studenten und Krankenhäuser

GRAZ/BERLIN: Eine von Medizinstudierenden aus Deutschland und Österreich geschaffene Online-Plattform bringt Kliniken und Studenten zur personellen Stärkung des Gesundheitssystems zusammen. «Mehr als 200 Spitäler und medizinische Einrichtungen in beiden Ländern haben sich bei uns gemeldet und Bedarf an Unterstützung bekanntgegeben», sagte Michael Neulinger, Student an der Medizinischen Universität Graz und Co-Initiator, der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Die Plattform medis-vs-covid19.de verbindet zwei Facebook-Gruppen von Medizinstudenten und die Kliniken miteinander. Während die Studierenden auf der Homepage die Kontaktdaten der Kliniken finden, können die Gesundheitseinrichtungen ihre Hilfegesuche in die beiden Facebook-Gruppen senden. Mehr als 23.000 Studierende verschiedener Fachrichtungen sind darin bereits verzeichnet.