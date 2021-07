Corona-Infizierte demonstrieren vor dem Regierungssitz

BANGKOK: Sieben Menschen, darunter zwei mit Covid-19 infizierte, demonstrierten am Mittwochabend vor dem Government House in Bangkok und forderten von der Regierung eine angemessene medizinische Behandlung für Coronavirus-Patienten. 25 Polizeibeamte in Schutzausrüstung standen der Gruppe vor dem Zugang zum Regierungsgebäude gegenüber.

Die mit Covid-19 infizierten Demonstranten behaupteten, sie wären letzte Woche positiv auf das Virus getestet worden. „Ich habe gebeten, mich zur Behandlung abzuholen, aber kein Krankenhaus hat freie Betten, also bin ich hierhergekommen, um die Regierung um Hilfe zu bitten. Ich vermute, dass ich mich mit Covid-19 angesteckt habe, als ich letzte Woche an einer Kundgebung vor dem Government House teilnahm, um General Prayut Chan-o-cha zu stürzen“, berichtete einer der Demonstranten.

Die beiden Männer wurden von Mitarbeitern des Gesundheitsministeriums positiv auf das Virus getestet. Da sie asymptomatisch sind, wurden sie in das Isolationszentrum im Wat Intharawihan Tempel im Phra Nakhon Bezirk gebracht. Sie sollen nach ihrer Entlassung wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen angeklagt werden.