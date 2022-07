Von: Björn Jahner | 31.07.22

PATTAYA: Mit der Veranstaltungsreihe „We Love Sunset Sundays“, die wöchentliche Mini-Ausgabe des legendären Ocean Beats Festival am Wongamat Beach in der Soi 16 in Naklua, findet das lange Wochenende am Sonntag seinen Höhepunkt.

Foto: Jahner

Am Sonntag sorgen wieder die talentiertesten DJs ihres Genres von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr für Deep- & Melodic-House und Techno-Sounds und bringen jede Menge Ibiza-Feeling zum Bamboo Beach Pattaya (Karte).

Foto: Jahner

In Rotation live an den Decks: Eddie Pay & Mathew White (Pay & White, Mixx Dicotheque Bangkok & Pattaya), DJ Myles, PatriZe (AH Digital Proton Radio), Groovy T, Richard Grey, Wesley Hypes, DJ Knight, V, DJ Benz, Fluke, Amp 69, Chompoo.

Foto: Jahner

Die Veranstaltung ist kinder- und haustierfreundlich, der Eintritt ist frei.

Foto: Jahner

We Love Sunset Sundays @ Bamboo Beach Pattaya. Mehr Infos auf Facebook. See you on the beach!