Von: Björn Jahner | 19.08.22

Die Separatistengruppe Barisan Revolusi Nasional (BRN) hat sich zu der Anschlagsreihe auf Minimärkte im tiefen Süden des Landes am frühen Mittwochmorgen bekannt und erklärte, dass diese Ladenketten den Handel der lokalen Gemeinschaften zerstören würden.

Die BRN entschuldigte sich dafür, dass bei den Angriffen eine Person getötet wurde und betonte, dass dies unbeabsichtigt war.

In den drei südlichsten Grenzprovinzen des Landes kam es am frühen Mittwochmorgen an 17 Orten zu koordinierten Brand- und Bombenanschlägen, hauptsächlich Convenience-Stores.

Die BRN übernahm am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite die Verantwortung für die Anschläge. Laut dem Facebook-Beitrag sollten mit den gezielten Angriffen die „Symbole“ des thailändischen Kapitalismus beschädigt werden, die den traditionellen Handel der lokalen Gemeinschaften zerstören.

Es hieß weiter, der Tod einer Person sei nicht beabsichtigt gewesen und die Mitglieder der Separatistengruppe hätten das Ladenpersonal und die Kunden zum Verlassen der Filialen aufgefordert.

„Die Angriffe sollten die Macht des Kapitalismus zerstören, der sich in Patani schnell ausbreitet. Es ist die Macht, die den traditionellen Handel der lokalen Gemeinschaften ruiniert und die Schließung vieler Gemeinschaftsläden zur Folge hat“, so die BRN.

Nach Aussage der BRN hätten die Convenience-Store-Ketten die Schließung der Geschäfte ihrer Franchisenehmer erzwungen, indem sie Rabatte in ihren eigenen Geschäften anboten, die später in der Nähe gebaut wurden.

Foto: The Nation

Darüber hinaus warf die BRN den Minimarktketten vor, dass sie Produkte anderer Unternehmen imitierten und damit die Verbraucher verwirrten.

Laut BRN verkaufen Convenience-Stores Produkte zu teuren Preisen, in dem sie den in kleinen Verpackungen verkauften Inhalt reduzieren, was dazu führt, dass sie teurer sind als die gleichen Waren, die größeren Packungen verkauft werden.

Die BRN behauptete weiter, die Regierung und das Militär würden die Macht der Supermarktketten unterstützen. Das „unbeabsichtigte“ Opfer wurde von der BRN nicht genannt oder näher erklärt.

Nach Aussage der Polizei handelt es sich bei dem Toten um Masarit M., 21, ein Einwohner des Tambon Puyo im Distrikt Sungai Kolok, Narathiwat. Die Leiche des Mannes wurde am Mittwochabend in der Ruine eines ausgebrannten 7-Eleven-Geschäfts an einer PTT-Tankstelle in Singai Kolok gefunden.

Augenzeugen sagten, die Angreifer hätten die Mitarbeiter und Kunden des Ladens aufgefordert, die Filiale zu verlassen, bevor sie es in Brand setzten. Masarit rannte jedoch zu einer verschlossenen Hintertür und starb in den Flammen.

Laut Polizei wurden bei den koordinierten Angriffen in den Provinzen Narathiwat, Pattani und Yala, die am Dienstag kurz vor Mitternacht begannen, sieben weitere Personen leicht verletzt. Viele der angegriffenen 7-Eleven- und Mini Big C-Filialen befanden sich auf Tankstellen.