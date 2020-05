Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.20

PATTAYA: Die Polizei hat einen Briten verhaftet, dem vorgeworfen wird, eine Thai brutal getötet zu haben.

Nach Angaben der Polizei hatte der 48-Jährige die Frau mit einem Billardqueue geschlagen und dann mit einer Machete erstochen. Er berichtete den Ermittlern, er habe die Thai am Mittwochabend in der Nähe der Soi Buakhao kennengelernt und mit in sein Haus im Bezirk Banglamung genommen. Dort hatte das Paar die Droge „Ice“ konsumiert und Sex gehabt. Als die beiden am Donnerstagmorgen aufwachten, begannen sie zu streiten. Kurz darauf ermordete der Brite die Thai. Dann setzte er sich auf sein Motorrad und verunglückte auf einer nahe gelegenen Soi. Während er in einem Krankenhaus in behandelt wurde, besuchten misstrauisch gewordene Polizisten sein Haus und entdeckten die Leiche der Frau. Einige thailändische Medien berichten, der Mann sei Isländer oder stamme aus Nordirland.