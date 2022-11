Von: Björn Jahner | 11.11.22

Bill Heinecke. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Der amerikanisch-thailändische Milliardär und Hotelmagnat Bill Heinecke rät Thailand, von internationalen Touristen einen Zuschlag von 300 Baht (8 US-Dollar) pro Zimmer und Nacht zu verlangen, um die wirtschaftliche Erholung des Hotelgewerbes nach der Pandemie zu unterstützen.

Heinecke schrieb in seinem offenen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha, dass ein Aufschlag dem thailändischen Gastgewerbe helfen wird, das schwierige Umfeld von gedrückter Nachfrage und steigenden Kosten zu überleben".

Die Hotels müssten mehr verlangen, weil die Tourismusbranche mit einer hohen Inflation und steigenden Kosten für Rohstoffe, Löhne, Energie und Treibstoffpreise zu kämpfen habe, sagte Heinecke, der Vorsitzender der Minor International Pcl ist, die weltweit mehr als 500 Hotels betreibt.

Der Appell des Milliardärs kommt, nachdem Thailand auf dem besten Weg ist, sein Ziel zu erreichen, in diesem Jahr 10 Millionen ausländische Besucher anzuziehen.

„Das Ziel, 2022 mehr als 10 Millionen internationale Touristen zu begrüßen, stellt zwar eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr dar, entspricht aber nur einem Viertel des Niveaus von 2019“, sagte Heinecke. „Selbst die Prognose für 2023 von 18 Millionen entspricht nur 45 Prozent des Wertes vor der Pandemie.“