Von: Björn Jahner | 22.06.19

Nachdem er monatelang von der Bildfläche verschwunden war wurde Thailands Ex-Immigration-Chef Surachate Hakparn Medienberichten folgend am Donnerstag in Nakhon Si Thammarat im tiefen Süden des Landes entdeckt. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Königlich Thailändische Polizei soll gemäß einem Bericht der „Bangkok Post“ in Betracht ziehen, Pol. Lt. Gen. Surachate Hakparn, bekannt als „Big Joke“, wie er von den Medien genannt wird, zurück in den Polizeidienst zu holen.

Thailands ehemaliger Top-Cop und früherer Immigration-Chef wurde am 5. April ohne jegliche Vorwarnung urplötzlich abgesetzt, von allen seinen polizeilichen Pflichten entbunden und auf einen inaktiven Posten versetzt. Ebenfalls für Aufsehen sorgte am 9. April die Ernennung Surachates zum Sonderberater im Büro von Premierminister Prayut Chan-o-cha, bis es dann schlagartig still um seine Person wurde. Eine öffentliche Erklärung blieb bis heute aus, sowohl für seine plötzliche Absetzung als auch Beraterfunktion beim Premier. Das Schweigen über die Gründe und die Inhalte der Ermittlungen gegen ihn schufen Raum für die wildesten Spekulationen, ebenso zu seinem aktuellen Aufenthaltsort.

Nachdem er in den letzten Monaten quasi von der Bildfläche verschwunden war soll er am Donnerstag in der Südprovinz Nakhon Si Thammarat gesehen worden sein, berichtet die „Bangkok Post“. Eine ihm nicht ganz unbekannte Region, so stammt Surachate aus der Nachbarprovinz Songkhla.