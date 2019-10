BBC will Beweise für Haft des Ministers haben

BANGKOK: BBC Thai will Beweise vorliegen haben, dass der stellvertretende Landwirtschaftsminister Thammanat Prompao in Australien vier Jahre wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen hat.

Anfang September berichtete die australische Zeitung „Sydney Morning Herald“ über Manat Bophloms (früherer Name des Ministers) Gefängnisstrafe. Daraufhin beschuldigte Thammanat thailändische und ausländische Journalisten, eine Hetzkampagne gegen ihn gestartet zu haben.

Reporter von BBC Thai reisten letzten Monat zum Downing-Gericht in Sydney, um sich mit Erlaubnis der Gerichtsbeamten Aufzeichnungen zu den Fakten des Falls zu machen. Die Journalisten durften ihren Laptop benutzen, aber laut BBC Thai das Dokument nicht kopieren. Das Dokument soll besagen, dass Manat am 15. April 1993 von der australischen Polizei in einem Zimmer des Palage Hotels in der Nähe des Bondi-Strandes festgenommen wurde. zusammen mit drei Personen, darunter waren ein Thailänder und zwei Australier. Aus den Gerichtsakten soll hervorgehen, dass Manat Bophlom gestanden habe, am 15. November 1993 an einem Heroinimport nach Australien beteiligt gewesen zu sein. Der Vorsitzende Richter soll am 31. März 1994 Manat zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt haben. Er soll nach vier Jahren Haft entlassen und aus Australien ausgewiesen worden sein.