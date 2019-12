Von: Björn Jahner | 22.12.19

PATTAYA: Wenn Pattayas Rotarier, Besitzer klassischer Automobile und die Kinder des Waisenhauses der Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) aufeinandertreffen, dann kann man ziemlich sicher sein, dass jede Menge Spaß und Unterhaltung für einen lobenswerten Zweck auf dem Programm stehen. So auch beim ersten Christmas Classic Car Meeting Pattaya, das am siebten Dezember im Diana Garden Resort ausgerichtet wurde.

Mit dem Ziel, eine Weihnachtsfeier mit vielen kindgerechten Aktivitäten für die Schützlinge des Waisenhauses Pattaya zu organisieren und gleichzeitig finanzielle Mittel für das HHNFT-Kinderschutzprogramm zu sammeln, luden die Classic Car Friends Pattaya (CCFP) zu einer gelungenen Wohltätigkeitsveranstaltung ein. In Zusammenarbeit mit den in der Touristenmetropole aktiven Rotary-Clubs Jomtien-Pattaya (Sponsor Tombola), Eastern Seaboard (Sponsor Santa-Claus-Säckchen), Pattaya Marina (Sponsor Hüpfburg) sowie mit der Riviera Group (Sponsor Band & Geldspende) und dem Diana Garden Resort (Sponsor Veranstaltungsort) gelang es CCFP-Präsident Jo Klemm und CCFP-Event-Koordinator Martin Koller erneut, für strahlende Augen bei Oldtimer-Fans und Waisenkindern zu sorgen. Während sich die Kinder in einer großen Hüpfburg vergnügten, drückten sich die Liebhaber klassischer Automobile die Nasen an den Autoscheiben der ausgestellten Old- und Youngtimer platt. Da Toben und Fachsimpeln bekanntlich hungrig macht, hatten die Köche des Diana Garden Resorts ein Buffet zubereitet, dessen Eröffnung auch gleichzeitig den Startschuss zum unterhaltsamen Abendprogramm markierte. Nachdem sich die Kinder bei den Organisatoren und Gästen mit eingeübten Tänzen für ihr Engagement bedankten, übernahm Paul Jackson’s Rock’n‘Roll Band die Bühne und sorgte für eine volle Tanzfläche. Höhepunkt war auch diesmal wieder eine Wohltätigkeitstombola. Insgesamt wurde mit der Veranstaltung ein Spendenbetrag in Höhe von 66.000 Baht erbracht. Da hatte auch Jo Klemm gut lachen, der sprachgewandt und humorvoll durch den Abend moderierte und sich bei allen Gästen und Teilnehmern herzlich bedankte.