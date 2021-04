Autoexporte legten im MÃ¤rz krÃ¤ftig zu

Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Fahrzeugexporte im März erreichten 104.006 Einheiten und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 16,38 Prozent - der höchste Wert in den letzten zwei Jahren dank einer sich langsam erholenden Weltwirtschaft, berichtete die Federation of Thai Industries (FTI).

Vor allem aus Australien, Neuseeland, Asien und Europa nahmen die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 40 bis 50 Prozent zu, sagte Surapong Paisitpattanapong, Vizepräsident und Sprecher der Automobilclubs der FTI. Auch die Motorrad-Exporte seien im März sprunghaft angestiegen, auf 101.634 Einheiten, ein Plus von 16,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im ersten Quartal 2021 beliefen sich die Fahrzeugexporte auf insgesamt 258.108 Einheiten im Wert von mehr als 143 Milliarden Baht, was einem Anstieg von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 269.472 Motorräder wurden exportiert bei einem Wert von 24,65 Milliarden Baht, ein Anstieg von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im März setzten die Händler landesweit 74.925 Fahrzeuge ab, ein Anstieg von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Verkauft wurden zudem 169.672 Motorräder, ein Plus von 15,63 Prozent gegenüber 2020. Die FTI schätzt, dass die Gesamtproduktion in diesem Jahr 1,5 Millionen Autos erreichen wird, etwas mehr als das Ergebnis in 2020 von 1,4 Millionen.